Koala a rischio estinzione per lo stress

I koala che vivono nel Queensland sud-orientale e sulla costa settentrionale del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sono in una situazione di grave pericolo. E la causa è lo stress, che favorisce la comparsa di malattie letali per questi animali.

Dal degrado ambientale all’epidemia da virus

Uno studio condotto dall’Università del Queensland ha coinvolto 67 esemplari, sia selvatici sia in cattività. Dalle diverse analisi è emerso che i koala che vivono in habitat di scarsa qualità o in forte riduzione presentano valori più alti di cortisolo e corticosterone, due significativi indicatori di stress. Ma non solo: gli zoologi hanno visto che il logorio nervoso è associato a una maggiore carica virale del retrovirus del koala (KoRV), con un conseguente indebolimento del sistema immunitario che rende gli animali più vulnerabili a infezioni spesso letali.

In particolare, è stato verificato un maggiore rischio per i koala di contrarre la clamidia, considerata da tempo una minaccia alla loro sopravvivenza perché può provocare cecità e infertilità, risultando in molti casi anche mortale. Tra l’altro, la ricerca ha rilevato che i carichi virali restano stabili nel tempo e non diminuiscono nemmeno quando quest’infezione viene curata.

Cosa fare per salvare i koala dell’Australia

Quello documentato dall’Università del Queensland, il cui lavoro è stato pubblicato sul Journal of General Virology, è un effetto a catena che mette davvero a rischio la sopravvivenza dei koala in Australia: un ambiente degradato aumenta lo stress, lo stress rafforza l’azione del virus KoRV e quest’ultimo espone gli animali a patologie potenzialmente letali.

Come salvare questi simpatici animali? La risposta degli studiosi è che occorre un approccio olistico: non basta curare i koala, bisogna anche preservare habitat di qualità per ridurre i livelli di stress e rafforzare le difese naturali. A questo piano d’azione devono poi affiancarsi programmi di allevamento selettivo, come quello promosso da Koala Conservation Australia, che privilegiano esemplari con bassi carichi virali nella speranza di rendere le generazioni future più resistenti.

Si tratta dell’ennesima e complessa sfida ambientale, ma l’indicazione è chiara: solo integrando la tutela dell’ambiente con strategie sanitarie innovative sarà possibile garantire un futuro ai koala del Queensland e del Nuovo Galles del Sud.