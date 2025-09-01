La diva riluttante. Kim Novak Leone d’oro: “Salvata dalla pittura”

Venezia, 1° settembre 2025 – È un applauso enorme, e lei se lo prende tutto. Da anni non appare pubblicamente, ritiratasi a vivere in Oregon fra i boschi, i suoi amati cavalli, i quadri che dipinge. Lontano, lontanissimo da Hollywood che non ha mai amato, e di cui è – controvoglia – diventata una leggenda. Lei è Kim Novak, 92 anni. La donna che visse due volte, la protagonista di uno dei più bei film di Alfred Hitchcock, e della storia del cinema tutta. In quel film, lei è fatale, seducente, e insieme dolente, languida, chiusa in una irredimibile malinconia. Quando per la prima volta, nel film, ne vediamo il volto – l’avevamo scorta di spalle, nella folla di un ristorante – lei s’impone al nostro sguardo con l’ineluttabilità di un destino.

Diva quasi suo malgrado, ieri Kim Novak ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera, in una Sala grande gremita anche di giovani. Studenti di cinema, giovani universitari, che sentono l’occasione per toccare un frammento di una storia leggendaria, la Hollywood degli anni d’oro.

Kim Novak, 92 anni, esibisce il Leone d’oro alla carriera ricevuto a Venezia

“Io sono voi, e voi siete me: non è incredibile?”, dice, dopo un applauso di otto minuti, stendendo le braccia come a offrire il premio, appena ricevuto, al pubblico. Ed è vero: in quell’istante, la Sala grande è un tutt’uno con lei. È fasciata da un vestito di seta verde e nero, i colori con i quali faceva il suo ingresso ne La donna che visse due volte. Parla con una voce profonda, arrochita dall’emozione. “Voglio ringraziare gli dèi, non uno in particolare, tutti. È un dono così grande che abbiano aspettato fino alla fine della mia vita per donarmi questo”, e mostra il premio. “Ringrazio mio padre per essere stato la mia bussola morale. E mia madre. Ero molto timida, e lei mi ha spinta a guardarmi nello specchio e dire: “Tu sei il capitano della tua nave!“ È qualcosa che tutti abbiamo bisogno di dire”.

Non dimentica la realtà, il mondo fuori dalla sala: “Viviamo tutti insieme in questo mondo e dobbiamo fare il possibile per salvare le nostre democrazie. Troppe persone hanno già sacrificato la loro vita”. Infine ringrazia la pittura: “Sono bipolare, e la pittura mi ha aiutato a esprimere le mie emozioni, mi ha salvata”. Prima di lei Guillermo del Toro pronuncia una vibrante laudatio: “È stata capace di comunicare fragilità, forza, mistero. E in tutte le sue performance ha portato un po’ di calore, un po’ di sentimentalismo e un po’ di mistero. All’apice del successo, ha scelto di cercare se stessa, attraverso la poesia e la pittura”.

Vediamo alcuni dei suoi quadri nel documentario Kim Novak’s Vertigo di Alexandre O. Philippe, presentato fuori concorso come parte del tributo all’attrice. Il film mescola rari materiali, appartenenti all’archivio personale dell’attrice – come il vestito che indossava ne La donna che visse due volte, o la sceneggiatura del film, sopravvissuta a due incendi – a riflessioni della Novak sulla vita, il cinema, la morte. Sono belli, i quadri di Kim Novak, esplosioni di colori fra Impressionismo e Fauvismo. Lei, intanto, si rivela.

E dice che l’attrice che più amava, da ragazzina, era Greta Garbo. La dea del cinema, che all’apice della carriera scelse di eclissarsi e camminava per Parigi con mocassini sformati ai piedi, per stare comoda. E capisci che Novak ha scelto di imitarla, di scomparire anche lei. E se la Garbo usava mocassini sformati, Kim la vediamo a piedi nudi, filmata fra le rocce, mentre salta un torrente, e sembra felice.