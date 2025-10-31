Kim Kardashian fa infuriare la Nasa. Cosa è successo

Roma, 31 ottobre 2025 – La teoria è di quelle vecchie come il mondo. Anzi, vecchie quasi quanto quel giorno di luglio 1969 in cui gli Stati Uniti piantarono la bandiera a stelle e strisce sulla Luna. Ma stavolta il dibattito si è spostato là dove non ci si aspettava: su un set hollywoodiano. Durante una puntata della serie ‘The Kardashians’, Kim Kardashian ha sostenuto la teoria secondo cui lo sbarco sulla Luna del 1969 sarebbe un falso, una messinscena. Cosa è successo.

Botta e risposta con la Nasa

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times! And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS. We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀 🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

L’affermazione è arrivata mentre parlava con l’attrice Sarah Paulson, mostrando presunti “articoli rivelatori” che metterebbero in dubbio la missione Apollo 11. Kardashian non ha esitato a ribadire davanti alle telecamere la propria convinzione: “Io mi concentro sempre sulle cospirazioni". In passato, l’agenzia spaziale non aveva dato mai troppo peso a queste voci, ma stavolta è intervenuta direttamente e lo ha fatto sui social con una replica tanto telegrafica quanto piccata. Sean Duffy, amministratore ad interim della Nasa, ha voluto chiarire in modo diretto, scrivendo su X: “Sì, Kim Kardashian, siamo stati sulla Luna. Sei volte”.

Una puntualizzazione che serve anche a ricordare che il programma Artemis, dedicato al ritorno umano sul suolo lunare, è già in corso e considerato una priorità strategica degli Stati Uniti.

Il documento della discordia: il video di Buzz Aldrin

La star avrebbe citato una famosa intervista di Buzz Aldrin, astronauta dell’Apollo 11, come prova del presunto inganno. Ma l’episodio è stato già smentito: Aldrin si riferiva a ricostruzioni animate utilizzate dalle reti televisive per mostrare al pubblico parti della missione impossibili da riprendere in diretta, non a una falsificazione dell’evento. A ricordarlo è stata anche un’inchiesta Reuters, che ha ricollocato il video nel suo contesto originale, spiegando che le immagini della Nasa furono trasmesse in parte con simulazioni grafiche integrate a filmati autentici.

Il mito del falso allunaggio

Lo sbarco sulla Luna è uno dei miti più longevi da smontare. Le teorie che negano l’allunaggio dell’Apollo 11 sostengono che lo sbarco del 1969 sia stato girato in uno studio, con luci artificiali e bandiere che non sventolano come dovrebbero. I sostenitori ipotizzano un grande inganno per vincere la Guerra Spaziale con l’Urss. Ma per quanto la teoria sia suggestiva e affascinante per certi versi, prove, campioni lunari confermano il contrario. Ciononostante il mito del falso allunaggio resta vivo ancora oggi, come dimostra il caso Kardashian. Polemiche che, tra l’altro, arrivano a poche ore di distanza dall’annuncio della Cina, che ha confermato di voler inviare i propri astronauti sulla Luna entro il 2030. Evidentemente, in questo clima di nuova corsa allo spazio, anche le star cominciano a guardare verso le stelle.