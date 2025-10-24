Kim Kardashian rivela: “Mi è stato diagnosticato un aneurisma cerebrale”

New York, 24 ottobre 2025 - Kim Kardashian ha annunciato di esserle stato diagnosticato un aneurisma cerebrale. La notizia è emersa in un teaser della settima stagione del suo reality show "The Kardashians", trasmesso giovedì su Hulu, in cui si vede la star sottoporsi a una risonanza magnetica cerebrale. "C'è tipo un piccolo aneurisma", si sente dire da Kardashian nel video, mentre sua sorella Kourtney Kardashian Barker reagisce con un sorpreso "Whoa".

Al momento non è chiaro se la 45enne stia manifestando sintomi, e il suo portavoce non ha rilasciato commenti aggiuntivi. Gli aneurismi cerebrali non sono rari: circa una persona su cinquanta presenta un aneurisma non rotto, spesso senza sintomi evidenti. Tuttavia, se l'aneurisma cresce o si rompe, può provocare mal di testa intenso, debolezza, problemi di parola, perdita di equilibrio, e nei casi più gravi ictus, danni cerebrali o decesso. Secondo gli esperti, non tutti gli aneurismi richiedono intervento chirurgico: "Non tutti hanno bisogno di trattamento. Molti possono essere monitorati", ha spiegato il dottor Aditya Pandey, neurologo dell'University of Michigan Health, al "New York Times". Tra i fattori di rischio, oltre alla familiarità e alla dimensione dell'aneurisma, vi sono ipertensione non controllata e fumo. Kardashian aveva già promosso in passato la risonanza magnetica totale del corpo, nonostante alcuni medici abbiano messo in guardia sul fatto che non sia sempre necessaria. La connessione diretta tra stress e aneurismi non è scientificamente provata, anche se lo stress cronico può indirettamente aumentare il rischio tramite l'ipertensione.

Nel frattempo, per la prima volta in modo diretto, Kim Kardashian ha raccontato le difficoltà vissute durante il matrimonio con Kanye West e l'impatto della separazione sulla sua vita e sui figli. La celebre star televisiva e imprenditrice statunitense si è aperta sul tema nel corso di un'intervista rilasciata in occasione della nuova stagione di "The Kardashians". Kim ha confessato di aver sofferto di psoriasi durante il matrimonio con il rapper e di aver visto peggiorare la sua condizione a causa di recenti tensioni con West: "Non avevo più la psoriasi da quando ci siamo separati, ma ora è tornata", ha dichiarato alla rivista "People". La preoccupazione principale della star riguarda i quattro figli della coppia - North (12), Saint (9), Chicago (7) e Psalm (6) - e la necessità di proteggerli dai comportamenti pubblici controversi del padre. "Miei poveri figli", ha commentato, sottolineando il ruolo cruciale della madre nell'accompagnarli nella crescita. Rivolgendo lo sguardo al passato, Kardashian ha anche ammesso di essersi talvolta sentita vittima di un fenomeno simile alla sindrome di Stoccolma, cercando di aiutare e proteggere West nonostante le difficoltà. "Questo non è la mia realtà", ha spiegato, chiarendo che il legame familiare con l'ex marito resta complesso ma inevitabile, soprattutto per il bene dei figli.