Killer of killers: il nuovo capitolo della saga di Predator

Roma, 21 aprile 2025 – Tutto pronto o quasi per ‘Predator: Killer of Killers’, il nuovo film d'animazione che espande l'universo della celebre saga sci-fi. Diretto da Dan Trachtenberg, già regista di Prey, sarà disponibile dal 6 giugno su Disney+. Ma cosa sappiamo di questo nuovo capitolo?

Killer of Killers: una novità assoluta per Predator

"Killer of Killers" è strutturato come un'antologia composta da tre episodi, ognuno ambientato in un'epoca storica diversa:​ dalla Scandinavia vichinga al Giappone feudale fino alla Seconda Guerra Mondiale. In ciascuna storia i protagonisti umani, pur essendo guerrieri temibili, si ritrovano a fronteggiare un avversario ancora più letale: proprio il "killer dei killer". Così, da predatori si trasformeranno, loro malgrado, in prede. Un capitolo che si inserisce nell'universo narrativo di Prey e anticipa l'uscita di ‘Predator: Badlands’, previsto per il 7 novembre 2025. Pur essendo parte di una linea temporale più ampia, il film d’animazione è concepito come un'opera autonoma, offrendo una nuova prospettiva sulla mitologia dei Predator.

Una saga che va avanti da quasi quarant’anni

La saga Predator è iniziata nel 1987 con Arnold Schwarzenegger in un mix esplosivo di fantascienza, azione e horror. Ma nel tempo si è evoluta in un universo narrativo ricco di spin-off, sequel, fumetti e videogiochi. Al centro di tutto c’è una razza aliena avanzata e spietata: i Predator (o Yautja), cacciatori intergalattici che viaggiano di pianeta in pianeta per affrontare le prede più forti e pericolose. Alieni potenti e altamente tecnologici, ma con un codice d’onore da veri guerrieri. Non cacciano per fare vittime ma per gloria, scegliendo solo le prede degne. ‘Killer of Killers’ avrà la capacità di continuare questa storia incredibile che va avanti da quasi quarant’anni riuscendo a rinnovarsi senza tradire quel mix unico di horror, azione e fantascienza? In fan non vedono l’ora di scoprirlo.