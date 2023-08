Kia rilancia EV9 Suv elettrico e la baby Picanto

di Francesco Forni

Il colosso Hyundai-Kia nel 2022 s’è piazzato sul podio mondiale dei Costruttori, al terzo posto assoluto per vendite dopo i Gruppi Toyota e Volkswagen. Kia si distingue per una offerta ecumenica per motorizzazioni, benzina, elettrica e ibrida, forte di uno stile sempre più originale e sempre di un alto rapporto qualità-prezzo.

Per tutte le esigenze e di tutte le dimensioni, come testimonia l’ultima accoppiata agli antipodi della gamma, il colosso elettrico EV9, Suv anche a 7 posti lungo oltre 5 metri, e la citycar a benzina Picanto, agilissima e accessoriata cinque porte, di meno di 3,6 metri.

EV9 segna il nuovo corso di stile, con forme scolpite, il frontale che sfoggia la ’Digital Tiger Face’ e disponibile in due versioni, EV9 ed EV9 GT-Line, a prezzo da 76.450 euro. Nasce sulla piattaforma elettrica E-GMP del Gruppo, offre un passo di 3,10 metri, utile a 3 file di sedili, configurabile a sei o sette posti. L’accessorio delle due poltrone girevoli permette, sempre alla seconda fila, di ruotare di 180 gradi per poter conversare con i passeggeri della terza. Pronta per ogni occasione dal lungo viaggio, alla pausa, al traffico urbano.

Comfort e sicurezza, su EV9 arriva lo Highway Driving Pilot, che raggiunge il livello 3 di guida autonoma, disponibile in alcuni mercati specifici: molti sistemi di bordo sono aggiornabili tramite OTA. Punta su un’offerta molto più polivalente. Partendo dalla sostanza di una batteria poderosa, dalla capacità di 99,8 kWh, disponibile sia sulla versione a trazione posteriore sia su quella a trazione integrale.

La prima è spinta da un motore elettrico dalla potenza di 204 cavalli e 240 Nm di coppia, capace di garantire una accelerazione da zero a 100 kmh in 9,4 secondi. La seconda, con due propulsori, eroga una potenza di sistema di 385 cavalli è una coppia di 600 Nm, con un boost, optional acquistabile come altre funzioni tramite il Kia Connect Store, che arriva fino a 700 Nm (0-100 in 5”3). L’autonomia omologata nel ciclo WLTP arriva a 541 km e il sistema a 800 V permette dalle colonnine ad alta potenza di recuperare 239 km di raggio d’azione in 15 minuti.

L’aggiornamento della terza serie di Kia Picanto, che nella sua carriera ha già venduto un milione di esemplari, conferma le dimensioni compatte, puntando a una evoluzione tecnica e di stile, per offrire efficienza e anche un buon grado di personalizzazione. Confermati i motori benzina 1.0 a 3 cilindri e 1.2 a 4 cilindri, senza elettrificazione. Niente ibrido per tenere il listino intorno ai 17.000 euro. Il 1.0 sarà offerto anche con la versione bi-fuel GPL.

Si presenta con un design , esterno e interno, più ricercato. Propone livelli di equipaggiamento più alti, che culminano con l’allestimento GT-Line. Cerchi in lega da 14, 15 e anche 16 pollici, quattro nuovi colori esterni.