Khaby Lame, da tiktoker a regista: il debutto al ‘Taormina Film Fest 2023’

Dal mondo virtuale di TikTok al Taormina Film Fest 2023, dove Khaby Lame sta per debuttare in veste di regista. Diventato famoso con i suoi video ironici su TikTok – con le sue mitiche espressioni nelle pillole di ‘life hacking’ – il 23enne Khaby Lame è diventato il ‘creator’ con il più alto numero di follower. Ormai è considerato una vera star, tanto da essere stato assoldato come giudice della prossima edizione di ‘Italia’s Got Talent’. Ma non solo. Khaby sta girando un cortometraggio esclusivo che verrà presentato in anteprima al Taormina Film Fest, il celeberrimo festival che quest’anno ospiterà film come ‘Jeanne du Barry – La favorita del re’ con Johnny Depp e ‘Indiana Jones e il Quadrante del Destino’ con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge.

Il cortometraggio di Khaby Lame

È top secret il contenuto del cortometraggio firmato da Khaby Lame. L’influencer di TikTok, nato in Senegal e trasferitosi in Italia con la famiglia quando aveva un anno, è stato invitato da Bella Thorne (la protagonista del ‘teen drama’ Famous in Love) al festival cinematografico di Taormina – che quest'anno si svolgerà dal 24 giugno all’1 luglio – come curatore della serata di gala sui ‘cortometraggi influenti’: un ruolo prestigioso che frutterà molta visibilità all’evento, visti i 142,1 milioni di follower che seguono Khaby sui social. Ma non solo. Khaby debutterà anche con il suo primo cortometraggio.

“Creativo e fuori dall’ordinario”

“Estremamente creativo e oltre l’ordinario, questi sono i punti di forza di Khaby. Sono fortunata che aggiunga la sua voce all’eccezionale serata che sto preparando”, ha spiegato in un’intervista a ‘The Hollywood Reporter’ Bella Thorne, che a Taormina presenterà il suo primo cortometraggio da regista ‘Paint Her Red’. “Siamo entusiasti – ha commentato Barrett Wissman, co-direttore artistico dell’evento – di portare Khaby a Taormina per il festival. Per noi è fondamentale attirare un pubblico sempre più giovane e fresco attraverso i nuovi media. Khaby ci aiuta a portare fan diversi, giovani, internazionali e italiani al nostro storico festival”.

Chi è Khaby Lame

La popolarità di Khaby è esplosa con le pillole video e la sua comicità ‘senza parole’ che ha contagiato il popolo di TikTok durante la pandemia. Aveva appena perso il lavoro in uno stabilimento del Torinese e da lì è iniziata la svolta. Con la sua naturale ironia, nei video riprende a complicatissimi problemi quotidiani – i cosiddetti ‘life hack’ – risolvendoli a suo modo e con le ormai ironiche ed eloquenti facce mute, diventate virali. È ormai il tiktoker più seguito al mondo, superando perfino il primato di Charli D'Amelio.

Dai social al red carpet

Nell'agosto 2021 è apparso come co-protagonista per l'annuncio della Juventus di Manuel Locatelli e il mese dopo ha partecipato come ospite alla Mostra del Cinema di Venezia alla prima proiezione del film ‘Illusioni perdute’ di Xavier Giannoli. Ora si è trasferito dal quartiere popolare di Chivasso, nell’hinterland di Torino, a Milano. Ha firmato una partnership pluriennale con Hugo Boss e presta la sua immagine come protagonista del fumetto Super Easy. Ma non solo. L’anno scorso è stato al Parlamento europeo dove ha ritirato il premio ‘La Moda Veste la Pace’ dell'organizzazione African Fashion Gate ed è stato scelto dal Festival di Cannes come membro della giuria che ha valutato il concorso di cortometraggi.