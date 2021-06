Dopo una relativamente lunga rincorsa è arrivato il sorpasso: Khaby Lame, la superstar di Tik Tok e autentico neo-divo della rete ha superato su Instagram il numero di follower di una delle icone internazionali del social network, Chiara Ferragni.

24 milioni di follower

Sono ben 24 milioni i follower che seguono le avventure su Instagram del ragazzo italiano di Chivasso, in Piemonte: gag, video divertenti, risate e la sua ormai tipica espressione di stupore che fa letteralmente impazzire i suoi fan. I suoi contenuti, dopo aver fatto breccia nel cuore dei tiktokers italiani e internazionali, sono arrivati anche su Instagram e la sua popolarità cresce giorno dopo giorno. Sul social nato dalle ceneri di Musical.ly Khaby ha ben 74 milioni di follower ed è a “caccia” di Addison Rae e Charli D'Amelio, le star mondiali di Tik Tok.

Una media di 400.000 utenti ogni giorno si aggiungono ai suoi seguaci, numeri da capogiro se si pensa che la Ferragni si “ferma” a circa 15.000.

Il resto della classifica

Se Khaby Lame è il re di Instagram e Chiara Ferragni occupa il secondo posto tra gli italiani più seguiti sul social network, al terzo gradino del podio troviamo Gianluca Vacchi - il celebre imprenditore e influencer che fa anche il deejay – che può contare su poco più di 20 milioni di follower.

Al quarto posto – secondo la classifica di Buzzoole, sito specializzato nella reputazione online - c’è Michele Morrone, attore, cantante, modello e stilista italiano con poco più di 12 milioni e mezzo di follower. Subito sotto, per una manciata di seguaci, c’è Fedez, rapper, influencer nonché marito di Chiara Ferragni: per lui poco più di 12 milioni di follower.

Leggermente staccati ci sono due tra gli sportivi italiani più famosi al mondo: Valentino Rossi (con 10.5 milioni di follower) e Gianluigi Buffon, fresco di passaggio in serie B al Parma e che sfiora i 10 milioni di fan.