Kevin Spacey è tornato e va all’attacco: “Netflix esiste grazie a me e mi ha buttato a terra”

New York, 26 dicembre 2023 – Kevin Spacey è tornato. L'attore premio Oscar è apparso in splendida forma nel corso di un’intervista (falsa) su YouTube rilasciata al presentatore americano Tucker Carlson in cui ha volutamente vestito i panni del politico senza scrupoli Frank Underwood, personaggio della serie tv 'House of Cards' che lo ha reso popolare in tutto il mondo. E proprio a questa produzione ha fatto riferimento, affermando che "Netflix esiste grazie a me". Un bell'affondo alla piattaforma di streaming che, dopo aver beneficiato della popolarità di 'House of Cards', ha scaricato Spacey quando nel 2017 sono arrivate le accuse di abusi sessuali (da parte di 4 uomini) sull'onda dello scandalo MeToo. Accuse da cui la star di Hollywood è stata prosciolta la scorsa estate. "Io ho dato loro un senso, e loro mi hanno buttato a terra", ha affermato nel corso dell'intervista giocando sempre sul filo dell'equivoco e senza far capire se a parlare fosse lui o il suo personaggio.

In realtà non è la prima volta che Spacey torna a indossare i panni di Underwood nonostante la produzione lo abbia cancellato, riscrivendo gli episodi della sesta e ultima stagione. Da anni, infatti, si ripresenta in video in queste vesti per condividere con il pubblico gli auguri di Natale. Ovviamente nel video non mancano i consigli elettorali in vista delle prossime presidenziali Usa. "Alla Casa Bianca serve qualcuno come me, impavido. Che non abbia paura di spingere il nostro Paese, o un giornalista, nella giusta direzione, se a questo si deve arrivare", ha affermato Spacey/Underwood.

L'attore comunque è apparso di buon umore, forte anche dei verdetti favorevoli nei processi a suo carico. E, quando Carlson gli ha chiesto se sarebbe tornato preso al lavoro, ha risposto: "Questo video è solo l’inizio, un mix tra un episodio e la realtà. Potrebbe essere il preludio a un mio ritorno sullo schermo". Al pubblico, dunque, non resta che aspettare.