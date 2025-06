Kevin Spacey: "Mi giudicate?. Io perdono tutti"

Due premi Oscar vinti, tante interpretazioni memorabili, di personaggi ambigui, enigmatici, eleganti: da I soliti sospetti a S7ven e American Beauty fino alla serie House of Cards. Poi il vento del #MeToo nel 2017 lo investe. Le accuse di molestie da parte di alcuni attori e di un massaggiatore; lui che fa coming out, dichiarando la sua omosessualità. La tempesta soffia forte. La produzione di House of Cards lo licenzia; il regista Ridley Scott elimina tutte le scene in cui compare in un film già pronto, Tutti i soldi del mondo, rigirandole con un altro attore.

Tutte le accuse poi cadono, i processi a suo carico a Londra e a New York finiscono con le assoluzioni. Anche se i guai giudiziari non sono finiti, con due cause ancora aperte in Gran Bretagna: una, riguarda un processo (civile, non penale) che si terrà l’anno prossimo, per un altro presunto caso di molestie sessuali, nella causa intentata dall’attore Ruari Cannon.

Intanto, ieri, Kevin Spacey, 65 anni, ha ritrovato l’abbraccio di un pubblico a Rimini, col divo protagonista di una masterclass all’Italian Global Series festival. "Le esperienze che ho vissuto negli ultimi sette anni mi hanno permesso di fermarmi, di riflettere. Alla fine, sono pieno di gratitudine per il lavoro che ho potuto fare su di me, come attore e come persona. Sono grato anche alle persone che sono state al mio fianco, nel mondo del cinema. Che hanno deciso di non giudicarmi prima del verdetto di una corte. Loro avranno per sempre la mia fiducia. Altri, invece, hanno deciso subito che fossi colpevole e mi hanno trattato di conseguenza. Hanno il mio perdono, ma non muoio dalla voglia di lavorare con loro. Comunque non ho rancori, né rabbia o voglia di vendetta; sono diventato più amorevole e comprensivo".

Progetti cinematografici? "Continuerò a fare film: uno dei primi a chiamarmi è stato Franco Nero, per un film che si chiama L’uomo che disegnò Dio. È un gesto che non dimenticherò. Ma sento di avere tante storie da raccontare, e tanto da imparare come attore".

Cosa ha imparato in questi anni? "Ho incontrato tanti fan, tanta gente generosa e gentile che mi ha salutato per strada, nei treni, nei tour di teatro. Sul web c’è chi scrive cose orrende, ma nella vita reale queste persone non le ho incontrate mai. Sono grato a chi è stato dalla mia parte".

Lei in House of Cards ha interpretato un presidente americano. Che suggerimenti il suo Frank Underwood darebbe a Trump? "Gli direbbe che il potere di un leader si fonda tutto sulle percezione della gente. E dura solo fino a che la gente lo permette...".

Come si è evoluto il suo rapporto con il successo? "All’inizio la fama mi appariva come la porta di accesso a un altro mondo. Col tempo, ho capito che è uno specchio. Che riflette non chi sei, ma come ti vede la gente. È uno specchio falso: non devi seguire quell’immagine, ma devi cercare di assomigliare a chi senti davvero di essere".

Qual è il suo segreto, per interpretare un personaggio? "Non giudicarlo. Nel momento in cui lo giudichi, non lo puoi interpretare".

Il punto di svolta della sua carriera? "Nel 1986 ho interpretato Lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill a Broadway. E ho imparato la forza dei silenzi. Ero un attore che tendeva a strafare, e invece ho imparato che è importante lasciare che il pubblico arrivi a te, invece di andargli sempre incontro. E il grande regalo è stato lavorare un anno intero, sera dopo sera, con Jack Lemmon. Stare con lui è stato uno dei grandi privilegi della mia vita".

Quali altri colleghi le vengono in mente, determinanti per la sua vita? "Il mio compagno di classe alla Juilliard School, Val Kilmer. Da quando è morto, mi è difficile immaginare il mondo senza di lui".

Che cosa cerca in un personaggio? "Le contraddizioni. Le lotte interiori. Perché nessuna persona, nella vita, è come un’unica nota musicale. Ogni persona è tante note tutte insieme".

Che consiglio darebbe a un attore? "Non cercare la fama, cerca la verità. Onora e proteggi il tuo lavoro, perché è sacro. Il resto verrà da sé".