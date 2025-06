Kevin Spacey verrà premiato all’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione

Rimini, 12 giugno 2025 – Kevin Spacey sarà ospite d’onore all’Italian Global Series Festival, in programma dal 21 al 28 giugno tra Rimini e Riccione. L’attore statunitense, due volte premio Oscar, riceverà il premio Maximo Excellence Award lunedì 23 giugno al Teatro Galli di Rimini “per la sua interpretazione rivoluzionaria in House of Cards”, l’acclamata serie tv andata in onda per sei stagioni tra il 2013 e il 2018. È inoltre prevista una conferenza con l'attore mercoledì 25 giugno a Riccione. Lo ha annunciato il direttore artistico della kermesse, Marco Spagnoli.

Spacey, due volte premio Oscar e vincitore di un Golden Globe, è stato uno dei primi attori hollywoodiani a guidare una serie tv di lunga durata, segnando – si legge nelle motivazioni – “un momento pionieristico e aprendo la strada a un nuovo standard narrativo”. Spacey ha interpertato il ruolo di Frank Underwood, il protagonista della serie, grazie al quale ha vinto un Golden Globe, due ‘Screen Actors Guild Award’ e ha ottenuto cinque candidature consecutive al Premio Emmy. Nel suo palmares, anche due Oscar: nel 1996 come miglior attore non protagonista per ‘I soliti sospetti’ e nel 2000 come miglior attore protagonista per ‘American Beauty’.

Le motivazioni del premio

"Il festival – si legge nelle motivazioni – riconosce la sua interpretazione rivoluzionaria in 'House of Cards'". Spacey è stato uno dei primi attori insignito di 2 premi Oscar e 1 Golden Globes "a guidare una serie di lunga durata: ha segnato un momento pionieristico in tv e ha stabilito un nuovo standard nella narrazione seriale".

Italian Global Series Festival

L'Italian Global Series Festival, in programma a Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno, punta a essere uno degli eventi di riferimento per l'audiovisivo, un'occasione per celebrare la bellezza e la complessità delle storie globali raccontate attraverso le serie. L’Apa, l’Associazione Produttori Audiovisivi, è l’ideatrice e organizzatrice dell’Igsf-Italian Global Series Festival. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Cinecittà Spa, Siae, della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Riccione e Rimini.