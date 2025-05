Kevin Costner racconta il mito del West su History Channel

Roma, 28 maggio 2025 – Kevin Costner torna a raccontare il mito del West. Lo ha fatto tante volte in passato, ma il suo legame con questo aspetto della storia americana appare sempre più profondo. L’attore e regista, celebre per il suo ruolo in ‘Yellowstone’ e per film iconici come ‘Balla coi lupi’, torna a esplorare la storia americana con la nuova docuserie in otto episodi intitolata ‘Kevin Costner's The West’ co-prodotta con Doris Kearns Goodwin e in onda su History Channel.

Oltre la solita idea romantica del Far West

L’obiettivo di questo progetto per la tv è quello di offrire una narrazione intensa e realistica dell'espansione verso ovest degli Stati Uniti, mettendo in luce le tensioni tra progresso e tragedia, tra conquista e resistenza. In sostanza, ‘The West’ prova a superare le rappresentazioni romantiche del Far West, guardando la storia da una prospettiva più complessa e sfaccettata. La serie inizia con il Trattato di Parigi del 1783 e segue l'avanzata dei coloni americani attraverso territori indigeni, evidenziando la resistenza delle nazioni native. Costner, che è il narratore, accompagna lo spettatore attraverso episodi che includono figure storiche come Lewis e Clark, Sacagawea, e Joaquin Murrieta, esplorando anche il ruolo di donne pioniere, cowboy, fuorilegge e sceriffi.

Dove vedere ‘Kevin Costner's The West’

La serie ha debuttato negli Stati Uniti e in Canada il 26 maggio scorso su History Channel, con i primi due episodi trasmessi consecutivamente. Gli episodi successivi andranno in onda ogni lunedì. Per gli spettatori internazionali, la serie sarà disponibile nel Regno Unito su Sky History a partire dal 2 giugno e in Australia su Stan. In Italia, al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale ma la serie è comunque visibile in lingua originale sulla piattaforma online statunitense di History Channel.