Kemal Alagol, chi è il nuovo compagno di Belen

Milano, 21 ottobre 2025 – Belen Rodriguez è stata recentemente avvistata in atteggiamenti affettuosi con un uomo, dopo un periodo da single e qualche gesto poco apprezzato. I due, paparazzati mentre passeggiavano e cenavano a Milano, si sono mostrati in un momento romantico culminato con un bacio che ha sancito pubblicamente la loro frequentazione. Ma chi è la nuova fiamma della showgirl argentina?

Chi è Kemal Alagöl

Il nome è Kemal Alagöl. Nato in Turchia nel 1990, si è laureato all’Università Vita-Salute di Milano in Medicina e Chirurgia; dal 2020 è iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Milano. Vive tra Milano e Roma, e lavora come chirurgo estetico e ricostruttivo, con una clientela che comprende manager, personaggi dello spettacolo e appartenenti al jet set.

Belen pronta per una relazione consapevole

Belen, da tempo al centro di speculazioni sulle sue relazioni e l’estate con le amiche, ha dichiarato di non voler più riempire vuoti affettivi e di cercare al contrario un legame importante e senza pressioni esterne. Dopo le storie con Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese (finita dopo la nascita di Luna Marì), la showgirl sembra cercare stabilità lontano dai riflettori (che in realtà continuano a inseguirla).

Cosa sappiamo della loro frequentazione

Secondo le fonti, la liaison tra Belen e Kemal non è recentissima: i due si seguivano già su Instagram, ma gli scatti dei paparazzi rompono il silenzio e confermano l’intesa. Nelle foto pubblicate recentemente dal settimanale Chi, lei appare rilassata, lui premuroso la accompagna in hotel portando la valigia. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalla coppia, che al momento preferisce mantenere discrezione.

La nuova fase di Belen

Da un periodo di riflessione e autodeterminazione, Belen sembra aver intrapreso un nuovo sentiero: prima la depressione e la lontananza dalla TV, ora un nuovo compagno, un programma radio e il ritorno al piccolo schermo, a partire da un’intervista intima concessa a Francesca Fagnani per Belve, prossimamente in onda.