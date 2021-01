Roma, 2 gennaio 2021 – Per Max Verstappen l’amore corre veloce come in Formula 1. Il pilota della Red Bull presenta sui social la nuova fidanzata: la modella Kelly Piquet, figlia di Nelson Piquet, uno dei grandi piloti di Formula 1 del passato. “Felice anno nuovo a tutti! Facciamo che il 2021 sia un anno da ricordare in tanti modi. Auguro a tutti voi successo, amore e felicità così come io ho trovato la mia” scrive il campione 23enne su Instagram (dove è seguito da 3,9 milioni di fan) postando un dolce scatto insieme alla fidanzata. La coppia appare felice e sorridente sulle spiagge del Brasile, a Lençóis Maranhenses, dove sta trascorrendo questi giorni di vacanza, dopo la vittoria di ‘Super Max’ nell'ultimo Gran premio del 2020, quello di Abu Dhabi. La scelta del Brasile non è casuale visto che è la terra natale della famiglia di lei, il papà (Nelson Piquet) è nato a Rio De Janeiro. Kelly, invece, è nata il 7 dicembre 1988 a Homburg, in Germania. Ha viaggiato molto seguendo la famiglia: Inghilterra, Brasile per poi andare al college a New York, laureandosi in Relazioni internazionali. Dopo aver lavorato per le riviste ‘Marie Claire’ e ‘Vogue’, la modella è diventata parte del team dei social media per la Formula E.

La 32enne è nota alle cronache rosa anche per un altro amore a tutto gas, quello con Daniil Kvyat, il pilota russo di 26 anni da cui ha avuto una figlia. La bella Piquet e il ‘Torpedo’ (soprannome che deriva da un diverbio avuto con Sebastian Vettel dopo il Gp di Cina del 2016) del team AlphaTauri di Formula 1, hanno fatto coppia per più di tre anni: uscirono allo scoperto – tra i paddock - nel 2018, poi nel luglio 2019 la nascita della bimba, Penelope, e all’inizio del 2020 la rottura. Tra le amicizie ‘vip’ di Kelly c’è l’ex Spice Girl Geri Halliwell, che ha sposato Christian Horner, numero 1 della scuderia Red Bull (la stessa di Verstappen).

‘Super’ Max’ decide, quindi, di iniziare il 2021 uscendo allo scoperto. D’altronde gli indizi di questo amore circolavano sui social da tempo. I due, infatti, si scambiavano spesso messaggi su Instagram e i fan, in particolare, avevano notato una frase che il pilota aveva lasciato sotto una foto di lei: “Insieme possiamo affrontare sfide profonde come il mare e alte come il cielo”. Dopo che Verstappen ha pubblicato la prima foto di coppia, anche la figlia d’arte ha ufficializzato il fidanzamento postando uno scatto accompagnato da una dolce dedica: “L’amore è quello che fa girare il mondo. Buon 2021 e tanto amore” scrive Piquet su Instagram ai 167mila follower.