Uccisa dal cancro a 33 anni, addio a Kelley Mack: star di The Walking Dead e 9-1-1

Los Angeles, 6 agosto 2025 – "Voglio che sappiate quanto è stata coraggiosa quando ha deciso di compiere il salto per ricongiungersi con Dio”. E’ la sorella ad annunciare la morte di Kelley Mack, attrice di Cincinnati, volto noto delle serie tv americane, da The Walking Dead, a 9-1-1 e Chicago med. A soli 33 anni, Mack è stata consumata da un cancro: un astrocitoma (forma di glioma), tumore che attacca le cellule del sistema nervoso.

La diagnosi era arrivata a fine 2024. "Avevo un dolore lombare persistente e pensavo di avere un'ernia del disco. Qualche settimana dopo, ho avuto prurito neuropatico al quadricipite destro. Poi sono iniziati i dolori lancinanti alle gambe e alla schiena. La vigilia del Ringraziamento, mi sono sottoposta a una risonanza magnetica d'urgenza in ospedale, che ha rivelato una massa anomala nel midollo spinale”. Kelley ha praticamente perso l’uso delle gambe ma era positiva: “So che questo sarà alla fine un breve capitolo del mio lungo libro”.

Nel marzo scorso in un video compariva in sedia a rotelle in ospedale. Festeggiava la fine della radioterapia, suonando la campana dei ‘saluti’: “Non è stato facile, ma le cose stanno migliorando”, scriveva in un post. Poi nessun aggiornamento, fino alla drammatica notizia.

Mack era una star delle pubblicità: Dr Pepper, Budweiser, Dairy Queen, Chick-fil-A, Ross Stores, Eli Lilly e Rakuten l’avevano scelta per le loro campagne. Era conosciuta a livello internazionale per il suo ruolo di Addy, nella nona stagione della serie cult The Walking Dead. Al cinema, è apparsa in Broadcast Signal Intrusion (2021), Delicate Arch (2024) e la vederemo nel prossimo film Universal (2025).

Aveva anche prestato la voce a Gwen Stacy, doppiando Hailee Steinfeld nel film Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) per scopi promozionali.

Nata a Cincinnati il 10 luglio 1992 come Kelley Lynne Klebenow, è vissuta in Ohio, Missouri, Connecticut, North Carolina e Illinois. Fin da piccila aveva il pallino per la regia e andava in giro con una videocamera ricevuta in regalo, raccontando storie.

Il suo esordio davanti alla macchina da presa è legato ad alcuni spot pubblicitari. Nel 2008 si fa notare nel corto The Elephant Garden (2008), premiato al Tribeca Film Festival. Dopo il diploma alla Hinsdale Central High School (2010), si laurea in cinematografia alla Chapman University di Los Angeles.

Con un commovente messaggio sui social i familiari danno la notizia della sua morte. Kelley si è spenta sabato sera, "in modo sereno", con accanto la madre Kristen e la zia Karen. “Una luce così brillante e appassionata ha compiuto il suo passaggio oltre questa vita, verso quel luogo dove, prima o poi, tutti noi ci ritroveremo. Ci mancherà in un modo che le parole non possono esprimere. Kelley è già arrivata da molti dei suoi cari sotto forma di varie farfalle".

Il post si conclude con un messaggio della sorella Kathryn: "Voglio che sappiate quanto è stata coraggiosa quella tosta figlia di buona donna, soprattutto quando ha deciso di compiere il salto per ricongiungersi con Dio. Sono così fiera di lei. Dannatamente fiera”.

A piangerla anche il fratello Parker (anche lui attore), i nonni Lois e Larry, e il fidanzato Logan, che le è stato vicino durante la malattia. Una cerimonia commemorativa pubblica si terrà il 16 agosto alle 13:00 presso il Glendale Lyceum di Glendale, in Ohio. Un secondo evento celebrativo è in programma a Los Angeles.