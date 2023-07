Keanu torna sul palco Album e tour con i suoi Dogstar

Non solo il successo al cinema del 4° John Wick e il prossimo arrivo del prequel in tre parti, The Continental: Keanu Reeves (foto sotto), 58 anni, ha ripreso in mano il basso con la sua vecchia band, i Dogstar. A 23 anni dall’ultimo disco, il trio di alternative rock composto dal chitarrista e cantante Bret Domrose e dal batterista Robert Mailhouse – oltre che da Reeves – ha appena pubblicato un nuovo singolo, Everything Turns Around, con tanto di video. Un nuovo album intero, Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, uscirà a ottobre mentre i Dogstar saranno in tour durante già quest’estate, dal 10 agosto, con 25 concerti tra Usa e Giappone.