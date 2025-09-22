Kazakistan, tra le montagne spunta una ‘porta gigante’. Mistero o illusione?

Roma, 22 settembre 2025 – Tra realtà e suggestione, l’ultimo caso arriva dal Kazakistan, dove un filmato realizzato con un drone ha riacceso il dibattito circa la presenza di forme di vita extraterrestre sul nostro pianeta. Ma procediamo con ordine: due esploratori impegnati in una spedizione sui monti Dzungarian Alatau, al confine con la Cina, hanno documentato la presenza di una imponenete e curiosa formazione rocciosa. Nel video, dopo un’inquadratura ravvicinata sui viaggiatori, la camera si allontana mostrando una sorta di apertura semicircolare incastonata nella parete della montagna. Le proporzioni colpiscono: la struttura sembra superare i 12 metri di altezza, con dimensioni paragonabili a quelle di un grande portone.

L’incredibile scoperta della porta gigante

Explorers have found what looks to be a giant doorway located in the Dzungarian Alatau Mountains of Kazakhstan.🧐🤔 pic.twitter.com/A4zbCr58cZ — UFO mania (@maniaUFO) September 1, 2025

La conformazione, che a prima vista appare come un ingresso artificiale, ha suscitato immediatamente l’attenzione degli utenti di Reddit e X, alimentando ipotesi su antiche civiltà perdute o addirittura interventi alieni. Non è un caso che la zona sia da tempo avvolta da leggende: il cosiddetto “Cancello Dzungarico” è stato associato da alcuni studiosi a Hyperborea, la mitica terra del Nord citata dai Greci, anche se tale legame resta confinato al campo della mitologia.

La leggenda di Iperborea

Nella mitologia greca esisteva un luogo favoloso chiamato Iperborea (oltre Borea, il vento gelido del nord). Si diceva fosse una terra ai confini del mondo conosciuto, dove il sole splendeva per sei mesi l’anno e gli uomini vivevano in pace, liberi da guerre e malattie. Gli abitanti, descritti come longevi e giusti, veneravano Apollo, dio della luce, che secondo le leggende trascorreva lì i mesi invernali prima di tornare a Delfi. Poeti e storici antichi, da Erodoto a Pindaro, raccontavano che gli Iperborei inviassero doni sacri in Grecia, trasportati attraverso lunghe catene di popoli. Ma dove si trovava esattamente? La sua collocazione è rimasta avvolta nel mistero: per alcuni si trovava oltre le montagne del Caucaso, per altri nell’estremo Nord, forse in Siberia o perfino oltre l’Artico. Ovviamente, più che un luogo reale, rappresentava l’idea di un sogno, un paradiso perduto dove l’uomo avrebbe potuto trascorrere una vita in armonia con la natura e gli dei. Forse, proprio per quello irraggiungibile.

Gli esperti invitano alla cautela

Tuttavia, come spesso accade, gli esperti invitano alla cautela. Secondo Mark Allen, docente di scienze della Terra all’Università di Durham, la spiegazione più plausibile è di natura geologica: “Si tratta probabilmente dell’effetto dell’erosione differenziata tra strati di roccia. Il nostro cervello tende a riconoscere forme familiari, anche quando si tratta solo di disegni casuali nella pietra.” Un fenomeno noto come pareidolia, lo stesso che ci porta a vedere volti tra le nuvole o figure su superfici naturali. Il filmato ha comunque alimentato discussioni ben oltre i confini del Kazakistan. Alcuni appassionati di archeologia alternativa lo collegano a possibili insediamenti preistorici ancora inesplorati, mentre altri vi leggono l’ennesima prova che la natura, con le sue bizzarre geometrie, sa generare illusioni spettacolari. Una cosa è certa: le immagini sono impressionanti e il Dzungarian Alatau, con i suoi duemila metri di quota resta un luogo tanto incontaminato quanto misterioso. Tra leggende antiche, suggestioni extraterrestri e spiegazioni scientifiche, il “portale gigante” rimane per ora un affascinante enigma inciso nella roccia.