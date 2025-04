Katy Perry al rientro dallo spazio: “Ho sentito che l’universo mi protegge”

Houston (Texas), 14 aprile 2025 – “Mi sento super connessa all’amore. Non hai idea di quanto amore tu possa avere dentro di te fino al giorno del lancio”. Sono le prime parole pronunciate da Katy Perry al rientro dalla missione di Blue Origin con il razzo New Shepard che l’ha portata in orbita a 100 km dalla Terra insieme a Lauren Sanchez, la moglie di Jeff Bezos che è anche il proprietario dell’azienda spaziale, e altre quattro vip. Una giornalista tv, una produttrice cinematografica, una filantropa, una scienziata della Nasa. Il primo viaggio nello spazio di Katy Perry è stato anche un viaggio interiore. “Ho sentito che di potermi abbandonare all’universo – ha detto la postar appena fuori dalla capsula riatterrata nel deserto del Texas –. Che l’universo protegge me, mia figlia, la mia famiglia”.

In una recente intervista alla rivista a Elle, la popstar 40enne aveva spiegato di essersi buttata in quest’avventura proprio per sua figlia Daisy, avuta dall’attore Orlando Bloom, “per incoraggiarla a non porre mai limiti ai suoi sogni. "Non vedo l'ora di vedere l'ispirazione e la luce nei suoi occhi quando vedrà il razzo decollare e tornerà a scuola il giorno dopo dicendo: 'La mamma è andata nello spazio’”. Al ritorno sulla Terra Perry ha dedicato la sua impresa alle “donne senza paura”, in primis a sua madre.

Nel breve viaggio in assenza di gravità, era affiancata dalla produttrice cinematografica Kerianne Flynn, da Amanda Nguyen, fondatrice di una ONG impegnata nella lotta alla violenza sessuale, da Aisha Bowe, ex scienziata della NASA, e dalla conduttrice televisiva Gayle King.

Il razzo New Shepard di Blue Origin, progettato per lanci commerciali, ha compiuto oggi il suo 31esimo viaggio spaziale. Aveva già trasportato in orbita 52 persone, tra cui altre celebrità, come William Shatner, che ha interpretato il leggendario Capitano Kirk nella serie Star Trek. E’ evidente la ragione di marketing che sta dietro tutto questo. In un contesto di concorrenza tra compagnie private, l’ambizione di Bezos è competere con SpaceX di Elon Musk, che adesso ha il monopolio.