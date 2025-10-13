Katy Perry e Justin Trudeau stanno insieme: è davvero amore

Santa Barbara, 13 ottobre 2025 – Chissà se all’orecchio, mentre lo abbracciava sullo yacht al largo di Santa Barbara, gli ha sussurrato il testo di ‘Firework’, una delle canzoni che l’hanno resa nota in tutto il mondo. Dalle foto che il Daily Mail ha pubblicato, sembra che quello tra la cantante Katy Perry e l’ex premier canadese Justin Trudeau sia vero amore.

Nessuna conferma, come da migliore tradizione nel mondo del gossip, da parte dei due protagonisti. I quali sono stati immortalati mentre erano impegnati in un tenero abbraccio sulla barca di Perry al largo di Santa Barbara, in California, e una fonte ha riferito al Sun che i due si frequentano segretamente dall'inizio dell'estate.

"Non hanno potuto trascorrere molto tempo insieme perché lei è in tour, ma sono costantemente in contatto, si chiamano sempre su FaceTime e si mandano messaggi" ha spiegato la fonte. Le voci sulla nuova coppia si rincorrono da fine luglio, quando sono stati avvistati durante una passeggiata e al ristorante in occasione di una tappa del tour della popstar. Una coppia, quindi, che non ambisce di certo a stare sotto la luce dei riflettori. Anche perché, singolarmente, tanto Katy Perry quanto Justin Trudeau vivono un’esposizione mediatica non certo trascurabile. Normale, quindi, che due personaggi così noti al grande pubblico scelgano di mantenere il più possibile in ombra perlomeno la vita privata. In modo, anche, da cercare di tutelare e salvaguardare ciò che nulla ha a che vedere con la professione per la quale sono diventati famosi e che portano avanti soprattutto grazie al favore del pubblico.

Prima di questa relazione, i due erano entrambi single: Perry ha annunciato in estate l'addio al compagno Orlando Bloom, con cui era fidanzata da 7 anni e ha avuto una figlia, mentre Trudeau si è separato dalla moglie Sophie nel 2023 dopo 18 anni di matrimonio e tre figli.