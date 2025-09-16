Porto San Giorgio (Fermo) – La prima volta della Basilicata a Miss Italia porta il nome di una ragazza semplice e solare come la sua terra: Katia Buchicchio. La nuova reginetta ha diciotto anni, è di Anzi, comune di 1458 abitanti della provincia di Potenza. Katia è alta 1,75, è diplomata al Liceo Scientifico è una studentessa di odontoiatria e la sua passione è l’arte del ricamo e del cucito. Ha vinto la fascia più ambita che era stata lasciata dalla senese Ofelia Passaponti, in un ballottaggio a tre con la umbra Fanny Tardioli e la marchigiana Asia Campanelli. Il verdetto all’una di notte al pala Savelli di Porto San Giorgio decretato dalla giuria presieduta da Francesca Pascale e che annoverava anche Alba Parietti. A presentare la lunga serata è stata Nunzia Di Girolamo. Katia Buchicchio dopo le lacrime di gioia era quasi incredula. “Un’emozione indescrivibile, sono grata a tutti – ha detto lanciando lo sguardo verso la patron Patrizia Mirigliani – e quello che provo è una soddisfazione incredibile. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, in primis a mio padre Antonio che mi ha accompagnato nelle selezioni in Basilicata come se fosse il mio manager. Poi il pensiero va a mia madre Rosanna, a mia sorella Lucrezia e al mio fidanzato Michael”.

Una foto distrubuita dall'ufficio stampa di Miss Italia mostra la vincitrice dell'edizione 2025, Katia Buchicchio. La Basilicata vince il titolo per la prima volta. Roma, 14 settembre 2025. HANDOUT MISS ITALIA++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA DI MISS ITALIA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE – FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++

Nella scheda della nuova Miss Italia, che non era certamente da annoverare nella schiera delle favorite, ha colpito tutti il fatto che Katia abbia una passione per il ricamo e per il cucito. “E’ una passione che mi hanno trasmesso mia nonna e mia zia. E lo faccio con orgoglio perché rappresenta un’eccellenza della mia terra a cui sono particolarmente legata”. Ora la vita della tranquilla ragazza lucana è però destinata a cambiare. Diplomata al Liceo Scientifico Katia è una studentessa di odontoiatria a Roma. “Sono consapevole che questo anno sarà veramente impegnativo ma io voglio continuare i miei studi. Porterò con orgoglio questa fascia in giro per l’Italia e nel mondo perché è il primo titolo di Miss Italia nella mia regione dopo 86 anni ed è un motivo di ulteriore vanto per me”.

Katia Buchicchio, dalla Basilicata, è la nuova Miss Italia

Ma chi ha convinto la nuova Miss Italia a partecipare al concorso? “E’ stata la mia zia Maria che sarà felicissima. Lei ha avuto sempre la passione per il mondo dello spettacolo. In questa avventura a Miss Italia ho scoperto di avere una predisposizione a parlare in pubblico, qualità che non sapevo di avere. Per me è importante studiare ma se ci fosse la possibilità di provare a cimentarmi nella conduzione televisiva non mi dispiacerebbe”.

Ma c’era una compagna d’avventura tra le quaranta finaliste che era la favorita per la nuova Miss Italia ? “Io penso che un equilibrio tra le finaliste come quest’anno ci sia stato raramente – spiega Katia –. Non avevo una favorita ma posso dire di aver legato molto con Annarosa Cascone, Miss Campania. Tra noi è nata una bellissima amicizia”. Raggiante anche Patrizia Mirigliani, la patron del concorso. “Stasera si è scritta la storia perché la Basilicata non aveva mai vinto. Katia sarà una grande Miss Italia. Ha tutte le qualità per portare con successo la prestigiosa corona”.