Roma, 29 maggio 2021 - Kate e William, i Duchi di Cambridge, hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Kate Middleton, la moglie del principe William, venerdì 28 maggio, si è sottoposta alla prima dose del vaccino anti Covid-19. "Sono enormemente grata a tutti coloro che fanno la propria parte in questo momento. Grazie per tutto ciò che fate" dice la duchessa via social postando la fotografia del momento della somministrazione del vaccino dove appare con maglietta bianca a costine con uno scollo a barchetta, un paio d jeans chiari, mascherina d’ordinanza e un sorriso che si intravede nonostante metà del volto sia coperto. L'hub vaccinale di riferimento è quello allestito al Museo della Scienza di Londra, lo stesso dove lo scorso 20 maggio il marito William aveva ricevuto la prima dose. Il duca di Cambridge, 38 anni, aveva contratto il coronavirus oltre un anno fa, nell'aprile 2020, mentre Kate era risultata negativa al tampone.

Adesso entrambi hanno ricevuto la prima dose, rispettando l'ordine di chiamata deciso dal Sistema sanitario nazionale britannico. Altri membri della famiglia reale sono già vaccinati, come la regina Elisabetta II (tra i primi a riceverlo nelle prime settimane della campagna di vaccinazione a dicembre scorso) e il principe Carlo.

I Duchi di Cambridge si sono sempre esposti in prima persona nella lotta al Covid dimostrando grande vicinanza agli operatori sanitari. Solo qualche giorno fa, in occasione della 'prima' del nuovo film Disney 'Crudelia', William e Kate avevano organizzato un drive-in dedicato a quanti sono in prima linea per combattere questa pandemia.