“Kate Middleton ha la parrucca?”. Il web si infuoca sui capelli della principessa

Roma, 7 settembre 2025 – Kate Middleton ha la parrucca? Il ritorno agli impegni pubblici della principessa ha scatenato un dibattito infuocato sul web tra gli utenti che non hanno fatto a meno di commentare il nuovo colore di capelli della moglie dell'erede al trono e soprattutto di interrogarsi sul possibile utilizzo di una parrucca o di extension, data anche la malattia e le cure che Kate ha dovuto affrontare nel 2024 che potrebbero averle provocato la caduta dei capelli.

Un tema molto delicato e personale, che dovrebbe restare confinato a uno spazio intimo e privato, ma che invece, trattandosi di uno dei membri della famiglia reale più analizzati e talvolta presi di mira, diventa inevitabilmente di dominio pubblico.

La principessa Kate è tornata ‘al lavoro’ il 4 settembre scorso per una visita al Museo di Storia Naturale di Londra in compagnia del principe William.

Quello che è saltato all’occhio, oltre allo stile inconfondibile della principessa – blazer a quadretti, pantaloni blu di taglio sartoriale e ballerine – è stato il nuovo colore dei capelli, un caldo biondo miele mai portato prima dalla principessa.

Una scelta che in tanti hanno definito di contrasto con il periodo buio della malattia, che potrebbe avere anche un significato più profondo di rinascita e di purezza.

Ma non è stato solo il colore ad attirare l’attenzione del web: gli utenti sono rimasti colpiti anche dalla foltissima e lunghissima chioma della futura regina, diversa dai look a cui la principessa ci aveva abituati.

Da qui però sono partite le speculazioni: “E’ chiaramente una parrucca”, hanno iniziato a scrivere alcuni utenti sui social. Qualcuno si è interrogato sul possibile utilizzo di extension, mentre altri hanno criticato il colore dei capelli troppo chiaro.

Insomma, ancora una volta la principessa del Galles non è stata risparmiata da illazioni e attacchi, anche se la maggior parte dei follower ha speso parole di ammirazione per Kate.

In sua difesa, è intervenuto il parrucchiere delle celebrities, Sam Mcknight, che su Instagram ha scritto: “Sono scioccato, sconvolto, sgomento e disgustato da tutti i commenti sgradevoli sulla principessa del Galles…I capelli di una donna sono una questione molto personale, sono la sua armatura, la sua difesa, la sua sicurezza e molto altro ancora. Non posso credere a quanto male e a quanta mancanza di qualunque tipo di empatia vi siano in questi commenti, la maggior parte apparentemente fatti da altre donne, che attaccano un’altra giovane donna vulnerabile, che non ha scelta, dato chi ha sposato e per il ruolo che ha assunto, se non affrontare coraggiosamente il pubblico”.