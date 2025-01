Kate e il compleanno della rinascita. William la celebra: siamo fieri di te

Roma, 10 gennaio 2025 – ​​​​​​Ci sono stati compleanni da dimenticare. Come quello del 2020, perché con tempismo perfetto il giorno prima Harry e Meghan avevano annunciato il ritiro dagli impegni ufficiali. O quello del 2021: il giorno dopo uscì Spare, il libro del cognato pieno di recriminazioni e strali contro la Corona. L’anno scorso, a una settimana dalla festa, Katherine Middleton è entrata in ospedale con una diagnosi che ha fatto tremare i sudditi britannici, è cominciato l’incubo del cancro. Ma questo 9 gennaio è diverso.

Kate Middleton nella foto pubblicata sull'account social ufficiale del principe e delle principessa del Galles (Instagram)

Quarantatré candeline e tutta la vita davanti, fuori dal labirinto di cure e spaventi. Il 2024 in dissolvenza con la sua nube di disgrazie trasversali per i reali d’Inghilterra bisogna per forza allontanarlo con grandi sorrisi. Quello della principessa del Galles splende nella nuova foto sapiente di Matt Porteus scattata la scorsa estate a Windsor e diffusa sui canali social. Un ritratto casual in bianco e nero di quelli che conquistano nonne e nipoti: camicia bianca, jeans, l’inseparabile blazer e una sciarpa con fantasia a quadri, perché la vita è tutta una partita a scacchi e perché è arrivato il momento di confermare, assieme a una scelta di stile, il ritorno alla normalità. Niente tiare e gioielli preziosi, al dito solo l’inconfondibile anello di fidanzamento ereditato dal principe William dalla madre Diana e un’aria da picnic in famiglia.

Nel farle gli auguri il futuro re, parlando anche a nome dei figli, sottolinea la determinazione della donna che lo aiuterà a scrivere la storia: “Alla moglie e alla madre più incredibile. La forza che hai dimostrato nell’ultimo anno è stata notevole. George, Charlotte, Louis ed io siamo davvero orgogliosi di te. Buon compleanno, Catherine. Ti vogliamo bene”.

Il peggio è alle spalle anche se la convalescenza non è finita e gli impegni ufficiali vanno ancora rimandati. Ma Jennie Bond, ex corrispondente reale della Bbc, non ha dubbi: “Questa giornata segna l’inizio di un anno felice”. Nessun festeggiamento spettacolare, solo un tea party organizzato dai figli e una giornata sobria in un luogo diverso dal solito. Calore, intimità, gratitudine. Per adesso la nazione deve farsi bastare gli unici quattro eventi ufficiali in cui è comparsa: Trooping The Colour, Wimbledon, il Remembrance Day e la messa di Natale da cui è uscita l’altra foto simbolica, quella dove si intenerisce sotto una pioggia di fiori.

Lo scorso 16 gennaio la principessa veniva ricoverata in ospedale per un “delicato intervento chirurgico addominale programmato”. Due settimane alla London Clinic, informazioni confuse sulla presenza o meno di cellule tumorali, rimpolpate dalle diagnosi fantasiose di molti luminari mondiali. Fu lei a raccontare come stava veramente in un videomessaggio diffuso a livello planetario. Malattia “complessa, spaventosa, imprevedibile”. E un pensiero su tutti: proteggere i figli. Ora l’esperta di cose reali la immagina sommersa da oli da bagno e candele profumate, arriva addirittura a ipotizzare una colazione a letto preparata dal marito, che non ha fama di chef ma due fette di pane saprà imburrarle (ha rinunciato per l’occasione ai funerali del presidente americano Jimmy Carter, di sicuro avrà messo una rosa nel vassoio). Di qui la coppia reale riparte in cerca di un nuovo equilibrio: “È impossibile affrontare un trauma del genere senza cambiare come persona – dicono gli amici – Kate sa che l’aspetta una responsabilità enorme e ineluttabile. Vuole solo assicurarsi che la sua famiglia sia in grado di gestirla”.