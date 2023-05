Kate Middleton e la battuta sessista in Citadel: tabloid scatenati. Nuovo caso dopo il Sirenetta-gate

Non c’è pace (mediatica) per Kate Middleton, principessa di Galles. Questa volta la moglie dell’erede al trono d’Inghilterra sembra essere finita al centro per una battuta nella serie tv Citadel. Nella serie prodotta dai fratelli Russo, una delle ultime uscite su Amazon Prime Video, è spuntata una battuta di carattere sessuale riferita alla duchessa di Cambridge. A far esplodere il caso è il tabloid britannico Daily Mail, che pubblica la notizia in evidenza sul sito e sottolinea come la scena stia spopolando sul web. I media anglosassoni non hanno esitato a cercare un collegamento con Meghan, ex attrice e moglie del principe Harry che, tuttavia, appare del tutto estranea alla vicenda. Il tutto a un paio di giorni dalla polemica sul nuovo film Disney La Sirenetta che, secondo alcune anticipazioni, dovrebbe contenere una frecciatina a Kate.

Citadel è una serie televisiva statunitense che ha debuttato in streaming in Italia il 28 aprile 2023. Si tratta di una storia di spionaggio e d’azione con Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci. Nel terzo episodio, l’agente Mason Kane (Richard Madden) si incontra con Balduino Basto, un boss criminale, mentre la sua partner Nadia Sinh (Priyanka Chopra) comunica con lui tramite auricolare. A un certo punto, l’agente Kane chiede aiuto al boss per entrare nell’ufficio del capo delle forze armate. Richiesta alla quale Basto risponde: “Il capo delle forze armate? A questo punto avresti potuto chiedermi pure come entrare tra le gambe della duchessa di Cambridge”. Nell’alzare il polverone il Daily Mail sottolinea come Priyanka Chopra sia una cara amica di Meghan Markle. Una curiosa coincidenza, al massimo, dato che l’attrice difficilmente può influenzare la sceneggiatura.

Ma non è finita qui. A quanto pare anche il live action di prossima uscita della Disney avrebbe preso di mira la principessa di Galles. Un critico che ha visto l’anteprima del remake ha raccontato a Page Six di una scena in cui ci sarebbe un chiaro riferimento a Kate. Si tratterebbe del momento nel quale Ariel e il principe Eric si incontrano per la prima volta dopo che lei ha rinunciato alla sua voce e lui deve cercare di indovinare il suo nome.

“La prima ipotesi del principe è Diana, la seconda è Catherine”, ha rivelato il critico, aggiungendo che, dopo la reazione disgustata di Ariel, il principe conclude: “Ok, decisamente non è Catherine”. Il collegamento con Meghan non manca nemmeno in questo caso: tutto risale alla famosa intervista rilasciata a Oprah Winfrey nel 2021, quando la duchessa di Sussex ha voluto assimilare alcuni aspetti della celebre storia di Ariel alla sua. “Si innamora del principe e per questo perde la voce”, ha spiegato in quell’occasione. “Alla fine però, l’ha riconquistata”. Che il racconto della duchessa abbia ispirato la battuta del film? Un mistero, l’ennesimo, nella saga della Royal Family allargata.