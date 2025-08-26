Kate Middleton bionda: il nuovo honey blonde che fa ripartire il trend

Balmoral, 26 agosto 2025 – Kate Middleton è apparsa con un look biondo durante l’ultima uscita pubblica al fianco del Principe William e dei figli, in occasione di una funzione religiosa in Scozia. Fotografata a bordo della Range Rover guidata dal consorte, gli scatti sono subito stati ripresi dai maggiori tabloid.

La principessa ha sorpreso tutti sfoggiando una chioma visibilmente più chiara rispetto al solito. I capelli, lunghi e ondulati, hanno assunto calde tonalità honey blonde, un passaggio netto dal suo castano.

Più di una semplice tendenza: un messaggio di rinascita

I tabloid britannici hanno accolto il nuovo look come un segnale di energia e vitalità dopo mesi difficili: negli ultimi anni, Kate ha affrontato una battaglia contro il cancro, annunciando la remissione all’inizio del 2025.

Il cambio di look di Kate non sembra casuale: arriva nel pieno della pianificazione di una svolta importante per la famiglia reale. Oltre al passaggio alla nuova residenza di Forest Lodge entro fine anno, questo styling riflette un passaggio simbolico verso una stagione più serena e disinvolta.

La psicologa britannica Carolyn Mair ha commentato il nuovo look biondo di Kate Middleton in un'intervista per Fox News Digital, spiegando che il colore può raccontare il desiderio di “sentirsi più luminosa ed energica”, un simbolo di salute e femminilità che accompagna l’inizio di una nuova fase personale.

Il trend “cozy blonde”: luce naturale e manutenzione soft

Il nuovo colore di Kate sembra inserirsi in una tendenza estiva-autunnale ormai consolidata: i toni chiari—come champagne, bronde o biondo miele—valorizzano la luce naturale, illuminano l’incarnato e richiedono meno ritocchi in fase di crescita dei capelli.

Alcuni esperti lo definiscono un “cozy blonde”: elegante e sofisticato, ma pratico per chi cerca un cambiamento soft senza stravolgere troppo la propria immagine.

Secondo l’esperta di stile Sarah Gadston, intervistata dal Daily Mail, lo schiarimento dei capelli di Kate potrebbe non essere frutto di una tinta, bensì semplice effetto del sole. Dopo le vacanze in Grecia, i capelli della principessa avrebbero beneficiato della combinazione di sole, acqua salata e aria di mare.

Una cosa è certa: il biondo miele evoca la spensieratezza estiva e la dolcezza delle giornate di sole, portando luce anche nella routine del rientro dopo le vacanze. Un’ispirazione felice per un pizzico di buon umore in più.