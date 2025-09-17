Kate Middleton in amaranto, Melania Trump in grigio: sfida di stile ed eleganza a Windsor

Londra, 17 settembre 2025 – Un elegante abito-cappotto burgundy e capellino in tinta con veletta. Questo il look scelto da Kate Middleton per accogliere Donald Trump e la first lady Melania al loro arrivo a Windsor. La principessa del Galles è apparsa in splendida forma e ha raccolto i complimenti del presidente statunitense che, nello stringerle la mano e salutarla, le ha detto: "Sei bellissima, davvero bella". Il vestito della stilista inglese Emilia Wickstead ha senza dubbio messo in evidenza la slanciata silhouette della moglie del principe William, che ha completato l'outfit con una borsetta Chanel e un cappellino Jane Taylor da oltre 2mila sterline. La principessa ha anche reso omaggio a Lady Diana, indossando una meravigliosa spilla tempestata di 18 diamanti taglio rotondo e piccoli smeraldi che circondavano l'insegna delle tre piume del Principe di Galles. Un gioiello appartenuto per prima alla regina Alessandra, consorte di Edoardo VII, e che Lady D portava anche come ciondolo.

A farle da contraltare ci ha pensato Melania Trump, che si è presentata al cospetto della royal family con un tailleur grigio scuro Christian Dior Haute Couture, svasato sui fianchi ma rigoroso. E se Kate si è presentata con i capelli fluenti sulle spalle, la fisrt lady americana ha invece optato per un'acconciatura raccolta, uno chignon, in buona parte nascosta da un cappello a tesa larga di una brillante tonalità viola. Ai piedi di entrambe un paio di classiche décolleté.

La principessa Kate, la regina Camilla e Melania Trump a Windsor (Ansa)

Presente anche la regina Camilla, che ieri non era riuscita a presenziare al funerale della duchessa di Kent a causa di problemi di salute. Per l'occasione la sovrana ha scelto un brillante abito blu zaffiro con cappotto coordinato di Fiona Clare, impreziosito da una spilla di zaffiri e diamanti, e un cappello di Philip Treacy.