Kate ruba la scena a Camilla, il gesto di stizza della regina davanti a Melania Trump

Londra, 25 settembre 2025 – C’è un nuovo capitolo nella saga dei Windsor e stavolta le protagoniste sono la futura regina, Kate, e l’attuale regina, Camilla.

E’ bastato un piccolo gesto di stizza nei confronti dell’una verso l’altra – che non è passato inosservato agli osservatori più attenti – per riaccendere le voci sui rapporti tesi fra principessa e regina.

Chi ha avuto un gesto di stizza e chi ne è stata vittima?

Se mai qualcuno avesse dei dubbi, lo specifichiamo partendo dall’inizio.

Tutto accade durante la visita della scorsa settimana di Donald Trump. Tutti noi abbiamo visto la principessa del Galles intenta a conversare amabilmente con la first lady Usa Melania, rubando – è il parere di molti – la scena a Camilla.

La regina Camilla e Melania Trump arrivano al banchetto di Stato al castello di Windsor

La quale, a un certo punto, proprio per far capire a Kate chi comanda, le avrebbe anche intimato, con un piccolo tocco sulla spalla, a spostarsi lasciando spazio alla regina per continuare la chiacchierata con Melania Trump nel giardino del Castello.

Catherine Middleton non ha esitato, anzi, ha prontamente obbedito all'ordine della sovrana, ma subito dopo si è presa la rivincita, assicurandosi i riflettori durante la cena con il presidente americano.

La principessa Kate, la regina Camilla e Melania Trump

"Camilla è stata estremamente gentile e solidale con Kate durante le sue recenti difficoltà, ma è territoriale per natura e anche irritabile", ha detto una fonte all'Examiner. "La infastidisce moltissimo questa narrativa secondo cui i principi di Galles non possono sbagliare e che Kate può andarsene in giro quando ne ha voglia, agitando la sua bacchetta magica e autoproclamandosi il membro più popolare della monarchia".

Purtroppo per la regina Camilla, però, nulla hanno potuto di fronte al fascino di Kate, neanche l’ordine perentorio. Secondo una fonte che ha parlato con Closer, durante la visita di Trump alla reggia di re Carlo, "la tensione era impossibile da ignorare. Ogni gesto e ogni scelta di colore dell'abbigliamento sembrava una scelta di potere. Era Kate ad attirare l'attenzione, e questo non è andato giù a Camilla. Dal momento in cui Kate è arrivata, ha dimostrato di essere la vera protagonista".

Quando Camilla, dicendole "spostati", ha cercato di far uscire di scena Kate, la principessa "si è sentita messa da parte", ha spiegato la fonte. "Ha lavorato duramente per affermarsi come il futuro della monarchia, e sentirsi chiedere di farsi letteralmente da parte è stato umiliante. Non lo tollererà più". E poi, a cena, tutti gli occhi erano di nuovo puntati sulla moglie di William, seduta accanto a Trump, che ha parlato "per la maggior parte del tempo" con lei. "Era radiosa, composta e in tutto e per tutto rappresentava la futura regina. Sedersi accanto a Trump non faceva che enfatizzare il suo potere da star. Camilla appariva elegante, ma Kate dominava la sala. Quel contrasto non è sfuggito a nessuno, men che meno a Camilla stessa".