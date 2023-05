“Tensione tra Kate e Camilla, la principessa non si è inchinata al suo passaggio”

Roma, 19 maggio 2023 - Un mancato inchino nasconde forti tensioni tra la principessa Kate e la regina Camilla, e mette a rischio la pace nella famiglia reale britannica tanto cercata da Carlo III. A far notare il particolare, forse sfuggito ai più nel fasto dell'incoronazione del nuovo re, è il giornalista, scrittore scandalistico e biografo (poco autiorizzato, vedi le biografie di Mohamed Al-Fayed, Richard Branson, Jeremy Corbyn, Tony Blair e Boris Johnson, solo per citarne alcuni) Tom Bower.

Nel filmato Camilla snobbata

Secondo Bower, che ha anche scritto un libro 'Rebel Prince', in cui parla di come il principe Carlo ha riconquistato popolarità dopo lo choc della morte di Lady Diana e le accuse alla famiglia reale, quel 6 maggio durante la solenne incoronazione di re Carlo III all'abbazia di Westminster è clamorosamente mancato l'atto di riverenza della moglie di William, e del principe stesso, verso la nuova regina mentre lei stava lasciando la cattedrale.

Il video del mancato inchino

Lo scrittore dei retroscena più segreti della vita di Meghan e Harry alla corte dei Windsor (con 'Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors' del 2022) ha esposto la sua teosia di una tensione reale tra Kate e Camilla al programma Dan Wootton Tonight in onda su GbNews. Bower ha portato a conferma delle sue parole le immagini riprese dalle varie telecamere quel giorno. "Se si guarda al filmato dell'incoronazione, mentre il re e la regina lasciano i troni e si dirigono verso l'uscita dell'abbazia di Westminster, tutti si inchinano al sovrano ma nessuno muove un muscolo quando Camilla passa. E questo perché erano arrabbiati con lei". Il giornalista ha sottolineato che i principi di Galles, William e Kate, non si sono inchinati, anche se verso il consorte o la consorte del re in realtà non ci sarebbe un obbligo cerimoniale, ma solitamente viene fatto in segno di rispetto.

Tensione palpabile con i principi del Galles

Una tensione "palpabile" si è avvertita in quei momenti, ha spiegato Bower, e riscontrabile anche il giorno successivo al grande concerto svoltosi al castello di Windsor, quando il principe William nel suo discorso non ha fatto riferimento alla nuova regina, ma ha reso omaggio esclusivamente alla nonna, la regina Elisabetta II scomparsa l'8 settembre scorso, e al padre Carlo III.