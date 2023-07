L’impresa di Barbara Iweins, la donna che ha fotografato tutto quello che possiede: 12.795 oggetti

Cortona, 20 luglio - Dal 2018 per due anni ha fotografato tutti gli oggetti che possedeva: un oggetto, una foto, un blister di pillole, una foto, un giocattolo di un figlio, una foto, un paio di mutande, una foto. Oggetti amati, oggetti comprati e mai usati e ritrovati per caso. In totale 12.795 foto/oggetti. Tutto quello che Barbara possedeva all'inizio del progetto, classificato con criteri ben precisi: colore, materiale, frequenza di utilizzo, stanza in cui sono collocati e, infine, “cosa salverei in caso di incendio”. E' il "Katalog" dell'artista belga Barbara Iweins, ora in mostra in Toscana al festival di fotografia Cortona on the Move. Un'opera colossale realizzata con gli oggetti comuni che popolano una normalissima casa tutt'altro che lussuosa - una normalissima casa piccolo-borghese - abitata da una donna e dai suoi tre figli.

La Iweins ha raccontato il suo lavoro al "Guardian": "Se avessi saputo quanto lavoro comportava, forse non avrei mai iniziato", ha detto nella lunga intervista pubblicata dal quotidiano britannico oggi. L'idea del progetto le è venuta dopo il divorzio e all'undicesimo trasloco. “Ero esausta del fatto di dover impacchettare di nuovo tutti questi oggetti. Volevo avere un'immagine complessiva della mia casa piena di oggetti. Ho deciso di fotografare stanza per stanza e cassetto per cassetto. Mettevo i post-it sui cassetti perché avevo paura di fotografare di nuovo la stessa cosa”. Il risultato è uno straordinario inventario dei luoghi comuni, del personale, dell'insostituibile e dell'intimità. Nessun oggetto era troppo banale per essere incluso: spille da balia, pellicola trasparente, viti, ganci, rotoli di carta igienica, grucce, chiavi, calzini, pantaloni, piatti. Oggetti preziosi con un significato personale, come un giocattolo amato da Barbara bambina, e oggetti solitamente tenuti nascosti nel suo comodino: lubrificanti, preservativi e antidepressivi.

L'effetto cumulativo della visione degli scatti di Iweins finisce per essere impressionante, e indicativo di un consumismo sfrenato. Anche se le sue abitudini di acquisto sono decisamente normali. A poco a poco Barbara ha capito che a spingerla ad andare avanti nella sua impresa non era solo il desiderio di avere la misura/immagine di quanta roba possedesse, ma era anche la volontà di riflettere sui meccanismi alla base del consumismo, primo tra tutti quello della gratificazione immediata. Ha visto il suo progetto come una risposta critica a tutti quelli che nei social “postano foto della loro vita ideale – cosa comprano, cosa mangiano. Volevo giocarci e ho pensato: non mostrerò immagini ideali di una vita ideale, mostrerò i buchi nelle mutande e cose del genere".

C'erano oggetti che non avrebbe mai voluto fotografare e rendere pubblici: un vibratore, ad esempio, e quello che ritiene il più sgradevole di tutti: “un calco dei miei denti. Non mi piacciono particolarmente i miei denti, è un oggetto estremamente personale ed è orribile. Ma dovevo essere onesta". Problemi anche per alcuni vestiti: "Comprati e dimenticati, nascosti negli armadi. Trovavo gonne e pensavo: non l'ho mai indossata, è davvero carina. Ora la userò e la riuserò". Man mano che le sue prove fotografiche si accumulavano, Iweins organizzava e classificava le sue immagini, anche per colore, materiale e frequenza d'uso: il 21% degli oggetti da bagno è metallico, il 43% è di plastica; l'1% dei suoi vestiti è viola, un colore che odia.

Ma la cosa che fa riflettere di più è che “non ho mai usato o spostato il 56% degli oggetti". E soprattutto, dice, “solo l'1% di questi oggetti è importante: del 99% potrei sbarazzarmi”. Alla fine del progetto, Iweins ha buttato via tantissimi di questi oggetti, e ha cambiato - comprando meno cose - le sue abitudini di shopping. L'oggetto più prezioso? Una dalia, allo stesso tempo delicata e invulnerabile, conservata in un barattolo di formalina. L'aveva vista in un negozio ad Amsterdam, gliel'ha regalata suo cugino. Barbara è affascinata dalla sua "eternità". “Ho divorziato e ho perso un fidanzato a causa del cancro. Questi oggetti – l'1% importante per me e per i miei figli – so che ci sono e ci saranno. Ho capito che per quanto possa essere patetico, gli oggetti ti danno sicurezza, si può fare affidamento sulle cose. Accumularle è stata a lungo la mia terapia. C'è così tanto caos nel mondo, e nella mia testa, che l'inerzia delle cose finisce per essere il mio punto fermo. So che quello che sto dicendo è triste, ma è vero".

Dopo aver realizzato "Katalog", che ora diventa anche un libro, Barbara dice però di aver raggiunto nuove consapevolezze: “Questo lavoro ha strutturato i miei pensieri, organizzando tutto il caos. Prima avevo paura che accadesse qualcosa di terribile nella mia vita. Ora che c'è il libro, tutto può prendere fuoco. Almeno avrò questo promemoria di tutto ciò che è esistito, che c'era. Questo progetto è stato in un certo senso una consolazione”.