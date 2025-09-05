Karla Sofia Gascón si sfoga sull’Oscar mancato: “Nessuno voleva una trans come esempio di coraggio”

Venezia, 5 settembre 2025 – Alla Mostra del cinema di Venezia ha ricevuto il premio Kineo come miglior attrice internazionale, ma questo non cancella la delusione per l'Oscar mancato lo scorso marzo. Karla Sofia Gascón, protagonista del musical 'Emilia Perèz' di Jacques Audiard, spiega perché quel prestigioso riconoscimento non è arrivato, proprio mentre ritira quello lagunare. "C'è stata una campagna contro di me – ha detto l'interprete spagnola a Ca’ Sagredo, leggendo il testo in italiano del suo discorso – . Alcune mie dichiarazioni sono state manipolate, facendomi passare per razzista. Niente di più lontano dalla verità perché io non ho mai fatto male a nessuno".

Karla Sofia Gascón riceve il premio Kineo come miglior attrice internazionale alla Mostra del cinema di Venezia (Premio Kineo)

"L'anno scorso mi sono sentita come una bambola con cui tutti volevano giocare - ha proseguito l'attrice -, ma la verità è che nessuno voleva una donna trans come esempio di forza e coraggio per i propri figli. E appena una di noi alza la testa, gliela fanno abbassare. E io sono stanca della cattiveria e del ritorno indietro soprattutto quando si parla di rispetto e diritti".

Gascòn punta il dito anche sul silenzio, "complice del potere". "No, 'Emilia Perèz' non è caduto per colpa mia. Hanno fatto cadere 'Emilia Perèz' perché non potevano accettare che un film straniero, in spagnolo, musicale, sul narcotraffico e con una trans potesse vincere... e tanto meno che vincesse la sua attrice principale".

La 53enne star iberica parla di una vera e propria campagna contro di lei. "Si sono dimostrati per quello che sono, ma io sono ancora qui... viva. E metto tutta la mia anima in ogni nuovo personaggio che arriva, perché chi guarda le mie interpretazioni possa emozionarsi sentire e vibrare. E perché i bambini e le bambine possano trovare in me una speranza, che nessuno può spegnere la tua luce quando tutti cercano di farlo", ha concluso ringraziando ancora per il premio Kineo.