Per chi non segue un fenomeno culturale sin dalla sua nascita, può essere difficile capire cos'ha di fronte quando poi quel fenomeno esplode, magari anni dopo: coloro che appartengono a questa categoria diano una chance a 'jeen-yuhs: A Kanye Trilogy', la docuserie di Netflix che racconta la carriera di Kanye West, cioè uno dei nomi più grossi nel mondo dell'hip hop, capace di vendere oltre 160 milioni di dischi nel mondo, vincere 22 Grammy Award e pure di candidarsi, senza successo, alla presidenza degli Stati Uniti. La prima parte di questa serie documentaria esce in streaming mercoledì 16 febbraio ed è il risultato di oltre vent'anni di riprese effettuate da un duo molto noto nel giro dei videoclip: Coodie & Chike.

'Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy', tutto sulla docuserie

Nato ad Atlanta, in Georgia, l'8 giugno 1977, Kanye West (che ora si fa chiamare semplicemente Ye) è cresciuto a Chicago e ha iniziato la carriera musicale come produttore. Determinato a diventare anche un artista solista, sbatte la testa contro molte porte chiuse, ma alla fine riesce a ottenere l'appoggio necessario a produrre il disco d'esordio e ad agguantare un successo pressoché immediato. L'ascesa porta sotto i riflettori anche un'innata capacità di dare scandalo, spesso polarizzando le reazioni intorno alle proprie dichiarazioni sulla politica, la razza, la schiavitù e la fede (è cristiano). Il matrimonio con Kim Kardashian (2014-2021) e la seconda carriera come fashion designer l'hanno reso ancora più celebre e discusso.



Questi intensi decenni sono stati documentati da Clarence Simmons Jr. e Chike Ozah, che con il nome di Coodie & Chike hanno firmato i primi videoclip musicali di Kanye West e che sono diventati famosi per uno stile ruvido, da guerriglia e politicamente poco corretto. Le riprese di quello che sarebbe diventato 'jeen-yuhs' sono iniziate nel 1998, quando West era un producer emergente, e sono andate avanti per anni e anni. Proprio questo fa della docuserie un prodotto particolarmente interessante, perché non ha dovuto ricorrere ex post a immagini di repertorio: il repertorio l'ha costruito nel corso del tempo, sintonizzandosi perfettamente con ciò che stava raccontando.

Il trailer sottotitolato in italiano

Le recensioni e come guardare la docuserie

'jeen-yuhs: A Kanye Trilogy' è stata mostrata alla critica durante il Sundance Film Festival 2022. Conosciamo dunque il parere di chi ha potuto farsi un'idea di prima mano e sappiamo che quel parere è più che positivo. A colpire è stato soprattutto il resoconto degli anni fino al 2004, quando il regista Simmons Jr. ha avuto un accesso quasi illimitato alla vita di Kanye West. Molto apprezzati anche i momenti in cui l'enfasi retorica cede il passo al racconto della fatica di arrivare al successo e dei problemi mentali che questa fatica può causare, mentre ha convinto di meno l'ultima parte della trilogia, quando il tocco di Coodie & Chike ha potuto essere meno personale, perché in quel momento West li aveva molto allontanati.



Come suggerisce il titolo, la docuserie 'jeen-yuhs: A Kanye Trilogy' è composta da tre parti che durano circa 90 minuti l'una e che Netflix giudica adatti a persone che abbiano compiuto almeno 14 anni d'età. La prima parte esce in streaming il 16 febbraio, mentre le successive due arriveranno con cadenza settimanale.