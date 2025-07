Kanye West bandito dall’Australia: cosa è successo

Il governo australiano ha ufficialmente negato l’ingresso nel Paese a Kanye West, noto anche come Ye, in seguito alla pubblicazione del controverso brano ‘Heil Hitler’. La decisione è stata confermata dal ministro dell’Immigrazione Tony Burke durante un’intervista all’emittente ABC. Non si tratta del primo episodio di questo genere per l’artista che, solo un paio d’anni fa, era salito sul palco con un cappuccio in stile Ku Klux Clan. Ecco cosa è successo stavolta.

Il Ministro: “Chi promuove idee vicine al nazismo non può essere accolto in Australia”

“Ha pronunciato molti commenti offensivi che i miei funzionari hanno riesaminato dopo l’uscita della canzone”, ha spiegato Burke nel programma Afternoon Briefing. Il rapper statunitense aveva ottenuto un visto valido per l’ingresso in Australia, ma non destinato a scopi artistici o concerti. Nonostante il legame familiare con il Paese tramite la ex moglie australiana, Bianca Censori, le autorità hanno revocato il permesso, ritenendo inaccettabili i contenuti promossi nel brano. “Se qualcuno pubblica una canzone e promuove idee vicine al nazismo, non c’è motivo per cui debba essere accolto in Australia,” ha dichiarato ancora il ministro, sottolineando come il provvedimento sia stato preso in base alla normativa vigente e indipendentemente dalla fama dell’artista. La revoca del visto riguarda il contenuto stesso del brano. Già nel 2023 si erano diffuse voci su un possibile viaggio del rapper in Australia, proprio in seguito al matrimonio con Censori, ma i precedenti commenti antisemiti avevano sollevato dubbi sulla sua accettabilità. Già allora il deputato Jason Clare aveva espresso l’idea che West potesse vedersi negato il visto. Burke ha chiarito che non si tratta di un divieto permanente, ma ha ribadito che ogni richiesta viene valutata caso per caso, secondo la legge vigente.

Cosa c’è scritto nella canzone incriminata

La traccia è contenuta all’interno di un progetto musicale che non ha ancora visto la luce. In ogni caso, secondo alcuni critici, Kanye West sta utilizzando provocazioni estreme come forma di "performance art" o rottura culturale, ma la maggior parte dell’opinione pubblica e dei media considera tali azioni inaccettabili e pericolose.Nel ritornello, Kanye West e il suo gruppo, The Hooligans, intonano il coro: “Tutti i miei fratelli sono nazisti, fratello, heil Hitler”. Nel primo verso, West descrive lo stato attuale della sua vita, includendo la battaglia legale per l’affidamento dei figli e il congelamento dei suoi beni, presentando questi eventi come una giustificazione per cui sarebbe diventato un nazista. La canzone si conclude con un campione audio tratto da un discorso di Adolf Hitler del 1935 che recita: “Se ritenete giusto il lavoro che sto svolgendo, se pensate che io sia stato diligente, che abbia lavorato, che abbia difeso i vostri interessi quest’anno, che abbia speso onestamente il mio tempo al servizio del mio popolo, allora votate per me! Se è così, allora sostenetemi come io ho sostenuto voi!”.