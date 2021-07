La sitcom 'The Big Bang Theory' ha trasformato Kaley Cuoco in uno dei volti più noti al mondo, ma ha anche bloccato la sua carriera: è stata un'altra serie TV di successo, 'L'assistente di volo - The Flight Attendant' (2020), a regalarle una seconda vita. Ora ha infatti l'agenda zeppa di impegni, l'ultimo dei quali la vede recitare e produrre il thriller 'Role Play'. O meglio, attualmente è nel bel mezzo dei negoziati per figurare come attrice e produttrice, ma i beninformati sostengono che l'accordo sia cosa fatta.





Kaley Cuoco e il film thriller 'Role Play'

La nuova carriera di Kaley Cuoco

Il film in questione è scritto da, vale a dire l'autore dell'horror di fantascienza 'Morgan' (2016, interpretato da Kate Mara, Anya Taylor-Joy e Rose Leslie). Secondo l'esclusiva del magazine statunitense Deadline, la trama racconta di "una giovane coppia di sposi la cui vita va a gambe per aria dopo che vengono rivelati alcuni segreti che riguardano il passato di entrambi". Secondo voci di corridoio, la sceneggiatura ha, cosa che l'ha resa particolarmente appetibile per le case di produzione Studiocanal, che intende andare sul set nel corso del 2022, e Yes Norman Productions, cioè l'azienda di Kaley Cuoco che sta finalizzando l'accordo di coproduzione.'Role Play' è l'ultimo dei numerosi progetti che vedono coinvolta Kaley Cuoco, Californiana classe 1985. In futuro la vedremo infatti accanto a Pete Davidson nella commedia romantica, poi nella commedia(accanto a Kavin Hart e Woody Harrelson), poi ancora nella seconda stagione die infine nei panni dinel film biografico sulla celebre attrice e cantante (1922-2019).