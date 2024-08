K-Beauty, i cosmetici trendy da provare quest’estate per una pelle perfetta

Roma, 8 agosto 2024 – La skincare coreana continua a piacere e a ottenere consensi sui social, via e-commerce e nei negozi fisici grazie al suo mix di approccio naturale e olistico e sperimentazione. Inoltre la K-Beauty non annoia mai e spesso sorprende i consumatori, proponendo costantemente prodotti innovativi sia rispetto alle texture, sia per quanto riguarda le formulazioni, per non parlare del design del packaging.

Clienti famose

La skincare coreana ha conquistato numerose celebrità in tutto il mondo grazie a queste caratteristiche e ai risultati efficaci che permette di ottenere. Si tratta di personaggi famosi che non solo adottano cosmetici e metodi della K-Beauty, ma spesso, con i loro racconti pubblici e i loro consigli, anche online, contribuiscono a renderla ancora più popolare. Grandi fan del genere, per esempio, risultano essere Bella Hadid, Emma Stone, Vict oria Beckham, Drew Barrymore, Chrissy Teigen, Lupita Nyong'o e Venus Williams.

Doppia detersione

La routine della skincare coreana è un vero e proprio percorso contraddistinto da 10 step che puntano a far avere una pelle sana e luminosa. In primis si utilizza un detergente a base oleosa (olio detergente o balsamo struccante) per rimuovere il trucco, l'eccesso di sebo e le impurità accumulate durante la giornata. Si procede poi con l'uso di un detergente schiumogeno o in gel, in questo caso a base acquosa, per eliminare eventuali residui del prodotto oleoso usato in precedenza. L'esfoliazione, invece, aiuta a rimuovere le cellule morte dalla superficie della pelle, favorendo il rinnovamento cellulare e migliorando la texture della pelle.

Il suggerimento degli esperti è di farla 1-2 volte a settimana, a seconda del tipo di pelle che si ha. Il tonico ripristina il pH naturale della pelle e la prepara a ricevere meglio i trattamenti successivi ed è un alleato per rimuovere eventuali residui di detergente, aiutando allo stesso tempo a idratare leggermente la pelle.

Idratazione profonda

Un altro passaggio chiave della skincare coreana è l’utilizzo di un’essenza, altamente nutriente e illuminante. Altrettanto importanti sono i sieri, veri e propri concentrati di ingredienti attivi che trattano specifici problemi della pelle, come rughe, macchie scure o disidratazione. Applicati subito dopo le essenze, ne aumentano l’efficacia. La zona del contorno occhi è molto delicata e richiede una cura specifica attraverso l’utilizzo di un cosmetico ad hoc che contribuisca a ridurre borse, occhiaie e rughe sottili. Sul viso, poi, va applicata una crema idratante, di consistenza più o meno soft a seconda delle caratteristiche dell’epidermide e delle proprie necessità.

Protezione solare

Di giorno, dopo la crema idratante va applicata anche la protezione solare, fondamentale per prevenire la formazione di macchie e l’invecchiamento precoce. Ultimamente accanto a creme, fluidi e spray sono comparse anche le microsfere con vitamina C e altri ingredienti naturali che, oltre a proteggere la pelle dai raggi UV, fanno durare il trucco più a lungo. Un paio di volte alla settimana, sempre a seconda delle proprie esigenze, va applicata una maschera in tessuto, imbevuta di componenti attivi che penetrano nella pelle in profondità.

Tonico in dischetti e fogli di collagene

In Italia sono comparsi alcuni cosmetici della K-Beauty fortemente innovativi, molto richiesti per l’estate 2024. Tra i più apprezzati ci sono i dischetti già imbevuti di tonico, come quelli riequilibranti con aloe e centella asiatica. Sono prodotti diventati presto popolari per la loro praticità, ideali quando si è in viaggio o in vacanza. Oltre alle maschere di bellezza in tessuto, ormai comuni anche da noi, dalla Corea sono arrivati anche dei patch più piccoli e sagomati per il viso, ricchi di concentrati e fibre di collagene che vengono istantaneamente assorbiti dalla pelle.

Da borsetta

Nell’ambito della skincare coreana ha successo anche la polvere che scurisce il cuoio capelluto per dare l’impressione di una chioma più folta. In commercio ci sono anche pratiche confezioni con pennello integrato, perfette per un ritocco veloce e ideali da tenere sempre in borsetta. Si può portare con sé ovunque si vada anche la spatolina in metallo usata dai make-up artist asiatici per stendere il fondotinta prima di sfumarlo con una spugnetta, ottenendo un effetto naturale e luminoso.