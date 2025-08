Justin Timberlake rivela ai fan: “Ho la malattia di Lyme, è devastante”. Ecco cos’è: sintomi e cure

Alla fine, Justin Timberlake ha deciso di rompere il silenzio e raccontare pubblicamente una battaglia che combatte da mesi: quella contro la malattia di Lyme. In un lungo post pubblicato su Instagram, l’artista ha condiviso la diagnosi con i suoi fan, spiegando come la malattia lo abbia colpito duramente sia fisicamente che mentalmente. Ecco cosa ha scritto.

Justin Timberlake: ”Quando ho ricevuto la diagnosi sono rimasto scioccato”

“È debilitante in modo incessante, sia dal punto di vista fisico che mentale”, ha scritto Timberlake. “Quando ho ricevuto la diagnosi sono rimasto scioccato, ma finalmente ho capito perché, durante i concerti, provavo dolori nervosi intensi, una stanchezza estrema o malesseri improvvisi”. La star, 43 anni, ha affrontato numerosi ostacoli durante il suo recente Forget Tomorrow Tour: esibizioni sottotono, show cancellati all’ultimo minuto per malesseri vari (bronchite, laringite, problemi alla schiena) e persino un arresto per guida in stato di ebbrezza lo scorso anno. Ora, con la diagnosi di Lyme, molti di questi problemi sembrano trovare una spiegazione comune.

Chris Kirkpatrick: “Justin è un un vero supereroe”

Timberlake ha ammesso di aver esitato prima di parlare pubblicamente del suo stato di salute. “Sono cresciuto con l’idea che certe cose vadano tenute per sé. Ma ho deciso di essere più trasparente perché le mie difficoltà non vengano fraintese”. Il suo obiettivo? Dare voce a chi vive la stessa esperienza: “Vorrei fare la mia parte per aiutare altri che combattono questa malattia”. A sostenerlo pubblicamente, anche il collega e amico Chris Kirkpatrick, ex compagno degli NSYNC, che ha definito Justin “un vero supereroe” per essere salito sul palco ogni sera nonostante il dolore e la fatica: “Mai una lamentela, mai una scusa. Solo cuore e determinazione pura”. Il cantante ha concluso il tour a fine luglio, nonostante le difficoltà. “Avrei potuto fermarmi, ma la gioia che mi dà salire sul palco supera lo stress temporaneo che il mio corpo sopporta”.

Che cosa è la malattia di Lyme: sintomi e cure

La malattia di Lyme è un’infezione batterica trasmessa all’uomo tramite la puntura di una zecca infetta. I sintomi variano da febbre, mal di testa e affaticamento, fino a complicazioni più gravi come dolori articolari e disturbi neurologici. Secondo il CDC, se non trattata tempestivamente può portare a conseguenze croniche. Nel 2025 i casi di morsi di zecca sono in aumento, complici i cambiamenti climatici. Secondo un recente servizio di ABC News, le emergenze legate a punture di zecca negli USA sono in crescita, soprattutto nei mesi estivi. La cura si basa principalmente su una terapia di antibiotici, scelti in base allo stadio della malattia e ai sintomi. In alcuni casi, anche dopo l’eliminazione dell’infezione, i sintomi (come dolori articolari o stanchezza) possono persistere per settimane o mesi.