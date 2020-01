Roma, 31 gennaio 2020 - Famiglia Cristiana rap. Nella semplificazione mediatica che caratterizza questi tempi di verità gridate e condanne senza appello, il settimanale cattolico trova modo di prendere un lungo respiro e abbozzare riflessioni (scomode) sul “caso” Junior Cally.

Lo fa, sotto il titolo "Anche il rap può aiutarci a conoscere i nostri figli" con un articolo di Maria Gallelli – insegnante proprio come quel collegio docenti che giorni fa aveva dato vita sul web a una raccolta di firme per buttare a mare il cantante mascherato dalla corazzata canora di Raiuno – puntando il dito non tanto sui testi sessisti e aberranti dell’artista mascherato attorno a cui è divampato l’incendio, quanto sul ruolo della famiglia. "Junior Cally è stato disco di platino nel 2017, ma prima della sua chiamata a Sanremo era per la maggior parte di noi adulti un illustre sconosciuto. Per i ragazzi no" dice la Gallelli. "Dove eravamo noi genitori mentre i ragazzi lo ascoltavano, magari sui nostri stessi telefonini pronti troppo spesso a fare da baby-sitter d’emergenza? Dove noi insegnanti? Senz’altro ci è sfuggito qualcosa. Da qui bisogna ripartire. Dal filtro adulto che è mancato".

Insomma, il tentativo di capire i perché della musica che gira intorno cominciando dalle playlist che si ascoltano nell’assordante silenzio delle camerette. "Forse bisognerebbe imparare a utilizzare anche il rap a noi così lontano, a cominciare proprio dal Festival, per parlare dei disagi sociali, della violenza di genere. Cercando di ricostruire, da educatori, attraverso le cronache e le storie, quella punizione per il misfatto che in queste moderne canzoni tragiche manca del tutto. Perché occorre trovare il modo di attribuire alla giovanile rappresentazione del male una chiave di lettura", conclude la prof.

Insomma, uno sguardo alla vicenda diverso rispetto a quello di Avvenire, che qualche giorno fa aveva dato una lettura del “caso” più focalizzata sulle scelte Rai. "Ci sono momenti in cui pensi l’abbiano fatto apposta perché non puoi credere che a un Festival che si presenta dicendo che “sarà incentrato sulle donne” venga invitato un trapper come Junior Cally il quale – nonostante quello che ora sostiene – canta la donna senza alcun rispetto, inscenando in un video – lui dice “per denunciare” – un femminicidio”", aveva scritto il quotidiano dei vescovi. "L’avessero fatto apposta sarebbero stati dei cinici di prima categoria. Gente col pelo sullo stomaco pronta a qualunque cosa per un po’ di successo. Invece, temiamo che non l’abbiano fatto apposta".

Tra un flashmob femminista per boicottare il Festival che "comunica messaggi sessisti" e un invito del garante per l’infanzia della Toscana alla Rai perché rispetti il suo "codice etico", la polemica continua. E lo fa trascurando volutamente il fatto che tutto riguardi un (indifendibile) brano di tre anni fa e che all’Ariston Junior Cally canti un pezzo di segno completamente diverso, denunciando le derive populiste di quella politica dei Tweet e dei “like” che evidentemente costituisce un argomento di minor appeal. Forse non è un caso che su Famiglia Cristiana, che al Festival dedica anche un’intervista ad Amadeus e le pagelle delle canzoni, la No, grazie di Junior Cally ottiene, in linea con il plauso del resto della critica, un bel 7.