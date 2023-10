Jodie Turner-Smith e Joshua Jackson, dalla passione travolgente al divorzio

Dopo quasi quasi quattro anni di matrimonio, pare giunta al capolinea la storia d’amore tra gli attori Jodie Turner-Smith e Joshua Jackson. Secondo quanto è stato riportato dal sito ‘TMZ’, infatti, nei giorni scorsi, l’attrice e modella britannica, protagonista di una recente serie su Anna Bolena, ha presentato istanza di divorzio dal consorte, il famoso Pacey di ‘Dawson’s Creek’. La richiesta sarebbe stata formalizzata per “differenze inconciliabili”. L'attrice, inoltre, avrebbe richiesto la custodia congiunta della loro figlia Juno, e al momento non ci sono accordi prematrimoniali tra la coppia. Dal canto suo, per il momento Jackson non ha rilasciato alcun commento. Nonostante già nei mesi scorsi, nell’aria, si parlasse di una loro possibile separazione, i due si erano mostrati uniti e complici all’ultima cerimonia degli Oscar, camminando insieme sul red carpet della serata.

Colpo di fulmine

Gli attori si sono incontrati per la prima volta nel 2018 attraverso il cantante R&B Usher, durante la festa dei 40 anni dell’artista, piena di celebrities. Durante un'apparizione a ‘Late Night With Seth Meyer’s nel maggio 2021, Turner-Smith ha parlato del primo incontro con l’ex marito, spiegando che ne è stata subito attratta. I due hanno passato il resto della serata insieme e hanno iniziato praticamente subito una relazione. L’idea di sposarsi, poi, è arrivata nel giro di pochi mesi. Nel luglio del 2021, Jackson, ospite al ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallo’, ha raccontato com’è avvenuto quel momento. È stata Jodie a chiedere a Joshua di sposarla durante il precedente Capodanno. Erano in vacanza in Nicaragua. Stavano passeggiando lungo la spiaggia. Jackson è stato piacevolmente sorpreso e ha apprezzato la decisione della partner, alla quale ha detto sì chiedendole la mano, a sua volta, poco dopo.

Le nozze

Nell'agosto del 2019, il ‘Daily Mail’ ha pubblicato foto della coppia che usciva da un tribunale di Beverly Hills con quello che sembrava essere una licenza di matrimonio, scatenando voci secondo cui si erano sposati. Poi, tre mesi dopo, alla première del film ‘Queen & Slim’ di cui Jodie era protagonista, Turner-Smith aveva un anello di diamanti alla mano sinistra e Jackson indossava una fede d'oro, alimentando ulteriormente le supposizioni dei media e dei followers. Nel dicembre del 2019, ‘Entertainment Tonight’ ha riferito che i due attori si erano ufficialmente sposati con un rito privato. Secondo ‘Us Weekly’, nello stesso periodo, la coppia stava aspettando il loro primo figlio insieme. Nel 2020, nel pieno della pandemia, è nata la loro Juno, una bambina. Adesso, a distanza di cinque anni dal loro fortunato incontro e dopo quattro anni di matrimonio, sembra che le strade di Jodie e Joshua si siano divise.

Le carriere

Jodie Turner-Smith, classe 1986, è di Peterborough, Cambridgeshire, Regno Unito. È diventata nota per le sue interpretazioni in film e serie televisive, oltre che per la sua carriera di modella. Alcuni dei suoi lavori più famosi sono la già citata pellicola ‘Queen & Slim’, le serie ‘Nightflyers’ e ‘Anne Boleyn’ e il film ‘Without Remorse’. Nel giro di pochi anni è diventata una delle attrici emergenti più quotate di Hollywood. Joshua Jackson, canadese, nato nel 1978, è diventato popolare negli anni Duemila per il ruolo di Pacey Witter in ‘Dawson's Creek’ accanto a James Van Der Beek, Katie Holmes e Michelle Williams nei panni di adolescenti che vivono nella piccola città immaginaria di Capeside, in Massachusetts. La storia è narrata principalmente attraverso gli occhi di Dawson Leery, appassionato di cinema e televisione, alle prese con amicizie, amori, prime volte e momenti di crisi e crescita. Dal 2008 al 2013 Jackson ha interpretato una parte importante in un'altra serie di successo, ‘Fringe’, ideata da J. J. Abrams e apprezzata dalla critica. La serie è nota per la sua trama complessa, personaggi ben sviluppati e elementi di fantascienza, mixati a thriller, horror e drama, con viaggi nel tempo, universi paralleli e tecnologie avanzate. La trama ruota attorno a un team speciale dell'FBI chiamato ‘The Fringe Division’ (Divisione Fringe) che indaga su fenomeni inspiegabili e crimini scientifici. Il team è composto dall'agente Olivia Dunham, interpretata da Anna Torv, il dottor Walter Bishop, interpretato da John Noble, e suo figlio Peter Bishop, interpretato appunto da Joshua Jackson, impegnati a indagare su casi legati a fenomeni paranormali, esperimenti scientifici e altre minacce misteriose.