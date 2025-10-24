Jonathan Bazzi: "Mondi interiori e Storia. La chiave è nei tarocchi"

La vertigine di un’ossessione, attacchi di panico e bisogno compulsivo di collezionarli, studiarli, averli. Poi un rapporto più maturo, profondo, strutturato, fino alla lectio magistralis che domenica lo vedrà protagonista al “Festival del libro medievale e antico“ a Saluzzo, nel cuneese. È questo, in estrema sintesi, il rapporto che lega lo scrittore Jonathan Bazzi ai tarocchi, un mondo fatto di preconcetti, anche di cattivi maestri, ma in realtà con radici antiche, profonde, che trovano echi persino negli scritti di Petrarca (I Trionfi) o nelle opere di Ernst e Pollock.

Bazzi: com’è nato questo rapporto quasi “carnale” coi tarocchi?

"Li ho scoperti nella prima adolescenza, in modo casuale. Ho avuto una forte fascinazione anche estetica per i mazzi, iniziando a collezionarli. Seguivo in tv le cartomanti, spesso variopinte, anche folcloristiche. Ero un adolescente molto solitario, e nei due anni in cui ho interrotto la scuola, i tarocchi erano divenuti un po’ un’ossessione. Al punto che una volta finii al pronto soccorso per attacchi di panico, perché l’indomani non avevo abbastanza soldi per pagare il contrassegno di un nuovo pacco di carte".

Come ha superato quella fase?

"Un giorno decisi di liberarmene, ho gettato tutto e solo intorno ai trent’anni ho ripreso questo rapporto, ma in una maniera più matura e meno compulsiva, studiando e scoprendo tanti aspetti che non conoscevo".

Lei una volta ha scritto che "siamo dinanzi a un rinascimento esoterico". In che senso?

"Secondo me i social hanno avuto un grande peso nella diffusione di questo mondo. In passato occorreva andare fisicamente in luoghi dove se ne parlava, o in librerie esoteriche, ma c’erano ovviamente un po’ di remore nel farlo. Queste pratiche invece oggi sono state molto liberate, superando i preconcetti che le relegavano a un mondo di ambiguità e quasi di occulto. Ci sono tanti giovani creator adesso, specie su Instagram, che fra l’altro attraverso i tarocchi rivendicano anche liberalizzazione e questioni di genere, con molte interpretazioni delle carte ad hoc, mazzi fatti con immagini di minoranze etniche o disabili o persone non binarie. Possiamo dire che tutto ciò renda i tarocchi moderni, aggiornati, ma senza che le carte perdano quel fascino e quella spiritualità che da sempre sono la loro caratteristica".

Perché recuperare la conoscenza dei tarocchi?

"Oggi i tarocchi possono servire a molte cose, a una introspezione, a una riflessione su di sé, ma anche, come nel mio caso, a superare un blocco. Quando scrivo mi capita di imboccare tante vie, e coi tarocchi a volte individuo la strada da seguire, il filone narrativo da ampliare, il finale da scegliere. In generale, poi, queste carte sono anche un modo per interagire, per aprirsi, per parlare agli altri. Attraverso la lettura dei tarocchi è possibile entrare nel proprio mondo interiore".

Come mai i tarocchi da affascinano ancora dopo sei secoli?

"All’inizio erano un gioco di carte, poi col tempo vennero aggiunte immagini di battaglie, ma in generale l’iconografia era quella europea di stampo cattolico. I più noti sono i Rider-Waite-Smith (RWS), creati da Arthur Edward Waite e illustrati da Pamela Colman Smith, ci sono gli arcani maggiori e i minori, che poi sono i semi noti per giochi di carte come la briscola. È un mondo complesso, affascinante, che non smette mai di sorprendere".

Ha mai pensato di inserirli in un racconto, un po’ come fece Calvino con Il castello dei destini incrociati?

"Mi piacerebbe scrivere qualcosa che renda onore alla loro complessità. Per esempio sarebbe bello lavorare a 78 piccoli saggi".