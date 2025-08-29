Jon Bon Jovi e la battaglia per salvare il ‘Soul Kitchen’ di Toms River

Jon Bon Jovi, non è solo il frontman della storica rockband che ha firmato successi come ‘Always’, ‘Bed of roses’ e ‘It’s my life’ ma, da anni, è un uomo fortemente impegnato nel sociale. Eppure, si trova a dover fare i conti con un muro alzato dalla politica. Ecco cosa è successo.

Cosa sono e come funzionano i ‘JBJ Soul Kitchen’

Il cantante ha fondato i ‘JBJ Soul Kitchen’: ristoranti comunitari senza scopo di lucro che ha realizzato insieme alla moglie Dorothea. Non si tratta di mense caritatevoli, ma veri locali accoglienti, dove chiunque può sedersi e mangiare un pasto caldo e completo.

La particolarità è il modello “pay it forward”: chi può pagare lascia una donazione che copre il proprio pranzo e quello di qualcun altro; chi invece non ha soldi può contribuire con qualche ora di volontariato nel ristorante o in altre attività della fondazione.

n’iniziativa lodevole. Peccato che oggi Jon si trova a combattere una sfida lontana dai palchi: difendere il suo ristorante solidale a Toms River, nel New Jersey, messo in discussione dalle autorità locali nonostante il successo dell’iniziativa. Dal febbraio scorso, un’ex chiesa situata accanto alla biblioteca cittadina ospita una versione “pop-up” del JBJ Soul Kitchen.

Il locale è finito nel mirino del sindaco

Eppure, nonostante l’impatto positivo, il locale è finito nel mirino del sindaco Dan Rodrick. Secondo l’amministrazione, il ristorante avrebbe attirato senzatetto nel centro città, creando problemi di ordine pubblico. Una tesi che ha portato non solo a polemiche, ma anche a ordinanze restrittive: sgomberi forzati nel parcheggio della biblioteca e multe salatissime per chi vi si raduna.

Malgrado l’ostilità, la contea di Ocean ha concesso al ristorante una proroga di cinque mesi, fino al 30 gennaio 2026. Una decisione che lascia però sospesa la sorte del progetto proprio nel pieno dell’inverno, quando il bisogno di un luogo caldo diventa vitale. “Questa è la nostra ultima possibilità di dimostrare cosa può accadere quando una comunità si unisce”, ha dichiarato Rob Wood, assistente generale del Soul Kitchen.

La moglie di Bon Jovi: “I nostri ospiti non sono statistiche”

Accanto a Bon Jovi, come detto c’è la moglie Dorothea, che gestisce la fondazione: “Troppo spesso i nostri ospiti vengono ridotti a statistiche, a problemi da risolvere. Noi siamo qui per ricordare che hanno dignità, storie e sogni”. Il futuro del ristorante dipende ora dalla capacità della rete di sostenitori di convincere i funzionari a garantire una permanenza stabile. Non è solo una questione di pasti caldi, ma di un modello sociale che rifiuta l’esclusione. Perché, come dimostra la parabola del Soul Kitchen, anche il rock può diventare un atto politico, capace di mettere in discussione le priorità di una comunità.