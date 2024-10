4 milioni 768mila nei primi 5 giorni di programmazione in Italia (1° nella classifica Cinetel) e 40 milioni nel primo weekend negli Usa e in Canada: Joker: Folie à Deux, il sequel del film Oscar con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, costato 200 milioni di dollari, vince negli incassi ma non stravince. In Italia lo segue Vermiglio.