Johnny Depp, il possibile ritorno di Jack Sparrow

Roma, 27 febbraio 2025 – Jack Sparrow potrebbe tornare in un nuovo capitolo della saga cinematografica? L’indiscrezione sta facendo il giro dei siti web in questi ultimi giorni, con un colpo di scena che potrebbe vedere Johnny Depp tornare protagonista di un’altra pellicola targata Disney. C’è aria di possibile rivoluzione rispetto ai piani previsti legati ad un possibile reboot. Ecco gli ultimi rumors che vi riportiamo.

I Pirati dei Caraibi con Johnny Depp?

Il franchise de I pirati dei Caraibi ha assicurato alle casse della casa di produzione un ingente fiume di denaro grazie al successo dei film prodotti fino ad oggi. A mettere tutto quanto in stand-by è stato il processo (anche mediatico) che ha visto protagonisti Johnny Depp e la sua ex compagna Amber Heard. Uno scontro legale durato diverso tempo e che ha visto, alla fine, cadere le accuse nei confronti dell’attore, ufficialmente riabilitato anche agli occhi del pubblico, e soprattutto degli studios, nuovamente pronti ad riaccoglierlo.

Depp, la Disney e il processo

Depp, dopo essere stato allontanato dalla Disney, aveva espresso apertamente la sua delusione: “Il Capitano Jack Sparrow è un personaggio che ho creato da zero e al quale ho dato tanto di me stesso. Non riuscivo a capire come, dopo una lunga collaborazione e un rapporto professionale soddisfacente con la Disney, improvvisamente fossi diventato colpevole senza prova”.

Non esiste Jack Sparrow senza Johnny Depp

La presa di distanza dall’attore aveva quindi portato a pensare ad un vero e proprio reboot della saga con Margot Robbie come protagonista principale, affiancata da Ayo Edebiri, Austin Butler e Hailee Steinfeld. Poi il colpo di scena con l’assoluzione di Johnny Depp e i possibili piani di produzione in procinto di cambiare. Perché Jack Sparrow è sempre stato amatissimo dal pubblico nonché fonte di riscontri al botteghino. Viene da sè il pensiero che proporre un nuovo film senza l’attore e con un nuovo cast avrebbe il sapore di un vero e proprio rischio che, in casa Disney, non sanno se sia il caso di correre. Ed ecco le voci degli ultimi giorni che vedrebbero il ritorno di Johnny Depp, nuovamente coinvolto in un possibile sesto film della saga cinematografica. L’idea che sembra essere più preponderante, in questo momento, sarebbe quello di vedere l’attore presente – ma non come protagonista – per permettere al pubblico di ritrovare uno dei volti chiave del franchise.

I Pirati dei Caraibi 6

I continui ritardi legati a ‘I Pirati dei Caraibi 6’ non fanno altro che sottolineare come la serie non sia ancora pronta a sostituire e cestinare il personaggio di Depp. Ciò lascia la serie in un limbo poco invidiabile senza alcun piano concreto per il suo futuro. Escludere Johnny Depp dal sesto film costringerebbe i creatori a lavorare senza il loro protagonista più coerente, ma riportarlo indietro dimostrerebbe che il franchise non ha più nuove idee.

Il botteghino

L’ultimo atto della saga è “Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar”, uscito nel 2017 ma deludente in patria con “soli” 70 milioni di dollari. Nonostante abbia poi recuperato grazie ai mercati internazionali, il film è – ad oggi – il capitolo che ha riscosso il minor successo al botteghino di tutte le pellicole legate a questa storyline. Se un sesto capitolo deve esserci, allora è necessario un cambiamento ma, allo stesso tempo, una sicurezza nel cast. Questa sicurezza si chiama Johnny Depp/Jack Sparrow.