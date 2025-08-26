John Lennon ‘torna a cantare’: Paul McCartney usa l’IA per ridare vita a due successi dei Beatles

Roma, 26 agosto 2025 – Dopo il clamoroso successo di ‘Now and Then’, lanciata nel 2023 come ‘l’ultima canzone dei Beatles’ e balzata in vetta alle classifiche, Paul McCartney torna a stupire i fan. L’ex Beatle ha infatti deciso di utilizzare ancora l’intelligenza artificiale per riportare alla luce la voce di John Lennon in due storici brani: ‘Free as a Bird’ e ‘Real Love’. Ecco come farà.

Come funziona l’IA del regista de ‘Il Signore degli Anelli’

Il merito è di MAL, uno strumento di “machine assisted learning” sviluppato dalla WingNut Films di Peter Jackson, regista de ‘Il Signore degli Anelli’. Questa tecnologia permette di separare i vari suoni da una registrazione, isolando anche tracce che sembravano irrecuperabili: un processo che McCartney paragona a “sfornare una torta e poi riuscire a separarne gli ingredienti”. Le due canzoni erano state originariamente registrate da Lennon in forma di demo poco prima della sua tragica morte, nel 1980. Nei primi anni Novanta Yoko Ono consegnò quei nastri a McCartney, che insieme a George Harrison e Ringo Starr li completò, pubblicandoli come singoli dopo oltre 25 anni di silenzio discografico dei Beatles. Nonostante il valore storico, la qualità del suono lasciava a desiderare: la voce di Lennon risultava ovattata, coperta dal pianoforte e dai rumori di fondo.

Le nuovi versioni nella prossima antologia dei Beatles

Ora, grazie a MAL, quelle stesse tracce acquistano una chiarezza sorprendente, quasi fossero state incise oggi. Le nuove versioni, ribattezzate “2025 Mix”, saranno pubblicate a novembre nella riedizione della raccolta The Beatles Anthology. Una versione aggiornata di Free as a Bird è già disponibile sulle piattaforme di streaming. Il progetto rievoca l’operazione compiuta con Now and Then, nata anch’essa da un demo casalingo di Lennon e trasformata in un successo mondiale grazie alla stessa tecnologia.

La retromarcia di Paul McCartney sull’IA

McCartney, pur critico verso l’uso dell’AI generativa (quella capace di creare nuovi contenuti da zero, per intenderci) sembra convinto che in questo caso l’innovazione serva a un unico scopo: restituire nitidezza e voce autentica al compagno scomparso, permettendo a milioni di fan di ascoltare ancora una volta John Lennon come se fosse presente in studio.