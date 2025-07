John Goodman e la dieta con cui ha perso 90 chili: la trasformazione è incredibile

Hollywood, 17 luglio 2025 – John Goodman ha perso (molto) peso ed ora è in gran forma. L’attore è apparso completamente trasformato alla premiere de ‘I Puffi’ a Los Angeles, a cui ha partecipato perché presta la voce a Grande Puffo. In passato l’uomo aveva apertamente parlato del disagio che viveva vedendosi eccessivamente sovrappeso e della conseguente decisione di cambiare vita e provare a trasformare se stesso partendo proprio da una corretta alimentazione.

180 kg e la dipendenza dall’alcool

Il percorso di trasformazione di Goodman inizia nel lontano 2007 quando l’attore aveva raggiunto il suo peso massimo di 180 kg. È stata quella la molla che lo ha spinto a comprnedere che occorreva fare qualcosa per il suo corpo ma anche per il suo spirito.

In passato, infatti, il protagonista di ‘Pappa e Ciccia’ aveva raccontato di essere dipendente dall’alcol, una delle cause della sua cattiva gestione delle emozioni e, di conseguenza, anche del rapporto con il cibo che lo portava ad abbuffate patologiche e fame compulsiva.

“Tutta quella rabbia era alimentata dalla paura e bevevo perché mi divertivo” ha raccontato in una vecchia intervista.

Alla rivista ‘People’, l’attore non ha nascosto il suo disagio fisico: “Non volevo più guardarmi allo specchio e non era una bella cosa” ha ammesso.

Un lungo percorso

La decisione di cambiare vita partendo dal proprio aspetto non è stata semplice ma di certo doverosa. E il percorso di guarigione si è rivelato lungo e complesso: “Ai vecchi tempi, mi prendevo tre mesi di pausa, perdevo 27 o 32 chili, poi mi premiavo qualche birra o qualcosa del genere e tornavo alle mie vecchie abitudini” aveva raccontato nel 2017 alla ABC, spiegando di aver provato in più occasioni a perdere peso senza però riuscire mai a centrare l’obiettivo.

“Questa volta ho deciso di farlo lentamente. Muovermi, fare esercizio. Sto arrivando all'età in cui non posso più permettermi di stare seduto” ha aggiunto nel corso dello stesso incontro.

La dieta di John Goodman

Alla premiere de ‘I Puffi’ Goodman è apparso con circa 90 kg in meno, un risultato raggiunto – come spiegato – non con una dieta miracolosa ma grazie a buona volontà e costanza.

L’attore – che negli anni 90 ha prestato il volto a Fred Flinstone nella pellicola dedicata agli uomini dell’età della pietra – ha eliminato l’alcol dalla sua vita, si è dedicato a un’attività fisica che lo ha portato a frequentare la palestra per 6 giorni su 7 e a compiere circa 12.000 passi al giorno.

Il passo più importante, però, è stato quello compiuto a tavola: controllo delle porzioni e una dieta Mediterranea a base di pesce, noci, olio d'oliva, verdura e frutta.

La carriera

Tra i volti (e le voci) apprezzati a Hollywood, l’attore e doppiatore nel corso della sua carriera ha preso parte a circa 80 pellicole lavorando con artisti del calibro di Steven Spielberg, Martin Scorsese, Ben Affleck, george Clooney e molti altri. Ha vinto un Golden Globe, un Emmy Award, due American Comedy Award e due People’s Choice Awards.