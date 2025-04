John Cena diventa il wrestler più vincente di sempre

Roma, 21 aprile 2025 – John Cena ha scritto un'altra pagina leggendaria della sua carriera. Contro ogni pronostico e in un match ad alta tensione, è riuscito a sconfiggere Austin Theory nel corso della 41ma edizione di WrestleMania, riconquistando così il titolo di campione del mondo e dimostrando, ancora una volta, perché è uno dei più grandi performer della storia della WWE.

Superato il record di Ric Flair

Questa vittoria non è solo un altro titolo per John Cena, perché con il titolo numero 17 portato a casa in questa edizione di WrestleMania diventa il più vincente della storia superando Ric Flair a quota 16. Ma è anche il simbolo di un ritorno trionfale, di una leggenda che si rifiuta di essere solo un nome del passato. Dopo aver dedicato gli ultimi anni al cinema e ad apparizioni occasionali in WWE, Cena ha dimostrato che il ring è ancora parte del suo DNA. La sua emozione al momento della vittoria, con gli occhi lucidi mentre stringeva la cintura, ha commosso migliaia di fan.

Cosa farà il campione adesso?

Non è ancora chiaro se questa vittoria segni l'inizio di un altro regno titolato duraturo per Cena o se si tratti di un ultimo, glorioso capitolo della sua carriera. Ricordiamo che lui stesso aveva annunciato mesi fa che quello a WersteMania sarebbe stato il suo ultimo incontro, ma con lui non si sa mai e la sua carriera da attore va a gonfie vele. Quel che è certo è che, dopo questa edizione, tutti gli occhi sono di nuovo puntati su di lui.

Che cosa è WrestleMania

WrestleMania è una sorta di Super Bowl del wrestling. L’evento professionistico più importante dell'anno organizzato dalla WWE (World Wrestling Entertainment) che si tiene ogni anno, tra marzo e aprile, dal lontano 1985. Un appuntamento tra sport e spettacolo che, in stile americano, celebra le storie più importanti dell’anno: i match sono spesso la conclusione di rivalità costruite per mesi. Uno show in grande stile che, prima di John Cena, ha incoronato leggende del calibro di Hulk Hogan, The Undertaker e The Rock.