L'ultima volta che Joaquin Phoenix e Ridley Scott hanno lavorato insieme è stato nel film 'Il gladiatore' (2000). In quell'occasione Phoenix fu candidato all'Oscar e ora che l'ha vinto grazie a 'Joker' torna a lavorare con Scott nel film 'Kitbag'. Interpreterà Napoleone Bonaparte in un bio-pic che intende consegnare agli spettatori "uno sguardo originale e personale sulle origini di questo personaggio e sulla sua rapida e spietata ascesa fino a diventare imperatore, il tutto visto attraverso il prisma del suo rapporto di dipendenza e insieme volubile con sua moglie e vero amore, Giuseppina. L'intenzione è di raccontare le famose battaglie di Napoleone, la sua sfrenata ambizione e la stupefacente intelligenza strategica che ne fece un uno straordinario leader militare e un visionario dell'arte della guerra" (queste le parole con le quali è stato annunciato il progetto).





Jaquin Phoenix è Napoleone

La sceneggiatura di 'Kitbag' è stata scritta da, che per Ridley Scott ha firmato 'Tutti i soldi del mondo' (2017, storia vera del rapimento di John Paul Getty III, nipote del celebre miliardario). Le riprese del film inizieranno probabilmente nella seconda metà del 2021. Scott ha infatti un'agenda intasatissima: intanto, il 15 ottobre 2020 ha ripreso a girare, storia dell'ultimo duello ordalico, combattuto in Francia il 29 dicembre 1386 tra il cavaliere Jean de Carrouges (interpretato da Matt Damon) e il futuro cavaliere Jacques Le Gris (Adam Driver), accusato dal primo di avere stuprato sua moglie.Il secondo film in cantiere si intitola, con Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, mandante dell'omicidio dell'ex marito, l'imprenditore della moda Maurizio Gucci: a marzo 2021 è già previsto l'inizio della lavorazione sul set. A quanto pare Ridley Scott troverà il tempo per 'Kitbag' nei mesi successivi la fine delle riprese di 'Gucci', dunque l'uscita nelle sale non dovrebbe avvenire prima di metà 2022. Sempre che non prenda il sopravvento un altro dei progetti covati da Scott: per esempio unoppure, entrambi in lavorazione.Ultimo dettaglio, il titolo 'Kitbag' nasce da un detto in lingua inglese: there is a general's staff hidden in every soldier's kitbag (nel borsone di ogni soldato c'è la stoffa di un generale).