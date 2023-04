Joaquín Cortés ricoverato d’urgenza. Il ballerino è svenuto mentre giocava con i figli

Madrid, 3 aprile 2023 - Il ballerino Joaquín Cortés è stato ricoverato d'urgenza a Madrid, dopo essere svenuto in casa alcuni giorni fa mentre giocava con i suoi due figli. Il 54enne stesso ha postato su Instagram, la sua foto dal letto dell'ospedale, spiegando che da alcuni giorni si sentiva male con una forte tosse, ma che comunque aveva provato a continuare con gli spettacoli, così nessuno sapeva del suo malessere fisico.

Il ballerino ha spiegato di essere già stato sottoposto a molti esami medici, cardiologici, neurologici e pneumologici, ma per ora nessuna spiegazione al male che lo ha colto nell'ultimo periodo. Domani lo attende broncoscopia, mentre è sotto antibiotici e ossigeno "e poi mi metteranno un supporto per ore o giorni... ancora non lo so. Quindi finché non sapranno cosa mi sta succedendo...Ringrazio ogni professionista di ogni specialità che sta indagando per scoprire l'origine delle sincopi...".

Nel post scrive: "Quello che la gente non sa... nemmeno la mia azienda... È solo che settimane fa ho iniziato a stare molto male, avevo tosse al petto, stanchezza, mal di testa... Nonostante ciò, ho provato ininterrottamente per settimane... e ho potuto ballare a Madrid al @teatro_real e a Barcellona al @liceu_opera_barcelona... Qualche giorno fa, accompagnando mio figlio Romeo a scuola, ho iniziato a tossire, ed ero stordito mentre guidavo, avevo paura ma è passato... L'altro giorno sono arrivato a Madrid dalla conferenza stampa a San Sebastián e quando sono tornato a casa dall'aeroporto ho ricominciato a tossire ma questa volta ho dovuto chiedere a @monicamorenooficial di prendere il volante per me perché all'improvviso non vedevo più niente... Moni ha preso il volante in mezzo a una curva...meno male...sono stati momenti di angoscia, ma sono durati solo secondi, minuti. Qualche giorno fa... stavo giocando con i miei figli e sono subito svenuto... sono arrivato al pronto soccorso con una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa.". si legge nel post.

Cortez continua esprimendo il rammarico per non poter accontentare i fan, e ringraziandoli per la comprensione e la vicinanza: "Ora dovrei ballare al @kursaaldonostia ma purtroppo non è stato possibile. Sento per tutti quelli tranne le persone che, come me, erano così entusiaste di stare insieme stasera... Mi dà solo speranza pensare che se ho ballato così selvaggiamente con pochissimo ossigeno nel sangue e con qualche infezione nei polmoni... come ballerò quando mi riprenderò! Grazie a tutti per il vostro amore. E confido che con il sostegno di Dio, alla fine, andrà tutto bene... Mi fa solo male passare giorni senza vedere i miei figli. Un abbraccio. Andrà tutto bene".