Jessie J rivela: “Ho un cancro al seno”

La cantante britannica Jessie J ha annunciato pubblicamente che le è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale. La rivelazione è arrivata tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove l’artista 37enne ha condiviso con i fan le sue emozioni, i piani per il futuro e la volontà di affrontare la malattia a testa alta.

L’annuncio di Jessie J ai fan: “il cancro fa schifo”

La star ha spiegato che si sottoporrà a un intervento chirurgico subito dopo la sua performance al Summertime Ball, il festival musicale che si terrà allo stadio di Wembley a Londra alla fine di giugno. “Il cancro fa schifo in qualsiasi forma, ma mi aggrappo alla parola ‘iniziale’,” ha detto Jessie J nel video. Con il suo consueto tono ironico, ha poi scherzato: “È un modo molto drammatico per farsi un intervento al seno. Sparirò per un po’ dopo il Summertime Ball per fare l’operazione, e tornerò con un seno enorme… e nuova musica.”

“Condividere mi aiuta a elaborare”

La cantante di ‘Price Tag’ ha spiegato di aver scelto di condividere pubblicamente la diagnosi non solo per trovare forza nel sostegno dei fan, ma anche per mostrare vicinanza a chi sta vivendo esperienze simili. “Volevo essere aperta e sincera. Lavoro così tanto che non ho ancora elaborato davvero la cosa. So però che condividere mi ha sempre aiutata: mi ha portato amore, supporto, e tante storie che mi hanno fatto sentire meno sola. Sono un libro aperto”. Poi ha aggiunto, con emozione: “Mi si spezza il cuore sapere che così tante persone stanno affrontando cose simili o peggiori. È questo che mi distrugge”. L’artista britannica è diventata mamma nel 2023 e ha affrontato negli anni numerose sfide personali e di salute, tra cui una condizione cardiaca infantile e la perdita di un bambino nel 2021. Ora, questa nuova tegola. “Ma sinceramente, ho bisogno di elaborare tutto questo. Ho bisogno di parlarne. Ho bisogno di un abbraccio. Mi avete amata nei miei momenti belli e in quelli difficili. E non voglio che questa volta sia diverso”, ha detto rivolgendosi direttamente ai fan.