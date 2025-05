Jeremy Clarkson: “Stavo per morire e non ne avevo idea”

Jeremy Clarkson ha rivelato di essere stato"vicino alla morte nel 2023, senza nemmeno rendersene conto. L’ex conduttore di Top Gear, oggi volto della popolarissima serie Clarkson's Farm su Amazon Prime, ha raccontato al ‘The Sun’ di aver subito un delicato intervento al cuore nell’ottobre scorso per l'inserimento di due stent coronarici, dopo che i medici avevano riscontrato un’ostruzione arteriosa potenzialmente letale.

Cosa è successo al conduttore inglese

A 65 anni, Clarkson si è trovato a gestire contemporaneamente il lavoro in fattoria e l’apertura di un pub di sua proprietà ‘The Farmer’s Dog’, nel cuore dell’Oxfordshire, quando ha iniziato ad avvertire un malessere crescente. “Pensavo solo di essere stanco per il troppo lavoro – ha raccontato al quotidiano inglese – Ma peggioravo giorno dopo giorno. Stavo perdendo il senso dell’umorismo, non riuscivo più a mantenere la calma. Ero in preda al panico, ma non capivo perché”.

Un cuore sotto stress

Il crollo fisico è arrivato proprio mentre cercava di aprire il pub per il Bank Holiday di agosto e seguire, allo stesso tempo, la fase cruciale del raccolto agricolo. Come spiegato dallo stesso conduttore: “Non c’è tempo da perdere con il raccolto: se grano e orzo sono pronti, vanno raccolti subito. Ma non dormivo da giorni, passavo da un trattore a una riunione, da un'emergenza all’altra”. I sintomi come affaticamento estremo, difficoltà respiratorie e crisi di ansia lo hanno portato infine a farsi ricoverare e i medici gli hanno diagnosticato un grave restringimento delle arterie coronarie. L’intervento con stent ha permesso di ripristinare il normale flusso sanguigno al cuore ed evitare un infarto potenzialmente fatale.

Clarkson’s Farm 3: la malattia in diretta

Sembra una trovata pubblicitaria, eppure non lo è. Nella terza stagione di Clarkson's Farm, in uscita su Amazon Prime, si possono vedere gli effetti progressivi della malattia. “Negli ultimi due episodi sembra che tutto esploda come una bomba. Guardandomi, si capisce che non sto bene. Mi ero trasformato in un’altra persona”, ha detto il protagonista di Top Gear e ‘The Grand Tour’. Nonostante la gravità della situazione, lo showman 65enne non ha perso la sua proverbiale ironia: “Il mio corpo mi stava mandando segnali chiari. La prossima volta li ascolterò. Forse”. Farebbe meglio a farlo.