JLo è la Donna Ragno: “Sono cresciuta coi musical. Ora realizzo un mio sogno”

New York, 8 ottobre 2025 – “Sono stata cresciuta da mia madre con i musical, gli stessi che celebriamo nel nostro film”. Jennifer Lopez, giacca di velluto viola con un fiocco dello stesso tessuto verde oliva in vita, è una delle protagoniste di Kiss of the Spider Woman. Film diretto da Bill Condon (sceneggiatore di Chicago), presentato lo scorso gennaio al Sundance, e adattamento dell’omonimo musical di John Kander, Fred Ebb e Terrence McNally, a sua volta tratto dal romanzo Il bacio della donna ragno di Manuel Puig. Opera già portata sul grande schermo nel 1985 da Héctor Babenco nell’omonima pellicola con protagonisti Raúl Juliá e William Hurt.

Una storia ambientata nel 1981 in Argentina ai tempi della “guerra sporca“. Il militante marxista Valentin Arregui Paz (Diego Luna) è detenuto come prigioniero politico ed è costretto a dividere la cella con il parrucchiere gay Luis Molina (Tonatiuh). Quest’ultimo, per distrarsi dall’orrore del carcere, passa il tempo immaginando film con protagonista un’attrice del passato di nome Ingrid Luna (Lopez). Tra i suoi ruoli anche quello della Donna Ragno, che uccide la sua preda con un bacio.

L’attrice e cantante è stata acclamata per la sua (tripla) performance – tanto che già si vocifera di nomination ai Golden Globes – che la vede impegnata in sequenze degne di Broadway. “Ho sempre sognato di fare un musical. Ho vissuto la mia fantasia così come Molina vive la sua in galera”, ammette Lopez. “Bill voleva girare senza tagli. È stato come esibirmi live. Devi finire il numero, non importa cosa succeda nel mezzo. Mi sono ricordata le parole di Ginger Rogers: “Ho fatto tutto quello che faceva Fred Astaire, solo che lo facevo all’indietro e sui tacchi“. E per qualche motivo, mentre giri, può succedere davvero che un tacco si incastri nel vestito a metà coreografia. Ma sul set, i miracoli accadono, e noi ne abbiamo fatti un paio (ride, ndr)”.

Jennifer Lopez, anche produttrice della pellicola – insieme, tra i tanti, a Matt Damon e all’ex marito Ben Affleck con il quale ha sfilato a sorpresa sul red carpet della prima a New York – ha un’idea precisa sul perché l’opera di Puig ci permetta di leggere il presente. “Questa storia oggi è più rilevante che mai – afferma l’attrice – Rispetto alla divisione che si è vissuta nel mondo negli ultimi anni, l’idea di mostrare due persone così opposte, ma che trovano l’umanità e si innamorano, è centrale. La rappresentazione queer nei film è fondamentale. La ritrovo nella mia stessa famiglia. So quanto sia importante, allo stesso modo in cui io avevo bisogno di vedere Rita Moreno, portoricana, in West Side Story. Ha cambiato il corso della mia vita. Mi ha fatto capire che potevo fare cose che nessuno nella mia famiglia aveva mai pensato di fare”.

Per la prima volta in tanti anni, Lopez si è presa una pausa alla fine delle riprese del film. “Ho capito che potevo vivere un po’ senza che il mio lavoro andasse perduto” spiega l’attrice.

“Ma quest’estate – dice ancora JLo – sono tornata in tour ed è stato bello connettersi di nuovo con il pubblico. Sto per girare con Robert Zemeckis (The Last Mrs. Parrish, ndr) e la rom-com Office Romance uscirà a breve. È difficile fermarsi quando tutto è così divertente. Mi sento come se fossi nel miglior momento della mia vita. Posso dire: sono qui, amo quello che sto facendo e me lo godo senza la pressione di dover dimostrare qualcosa”.