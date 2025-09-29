Jennifer Lopez: “Il divorzio da Ben Affleck è la cosa migliore che mi potesse capitare”

Prima dei Ferragnez, molto ma molto prima (Chiara e Fedez erano due bambini), c’erano loro, gli originali: i Bennifer. Ben Affleck e Jennifer Lopez, coppia da sogno dello star system. È finita allo stesso modo. Con una separazione sotto i riflettori e una gran voglia di rinascita. “È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata”, dice ora Jenny From The Block o meglio ancora J.Lo, attrice e cantante, imprenditrice, produttrice discografica e cinematografica, insomma icona della cultura pop americana con le radici a Portorico, l’ispanica più influente d’America. Il divorzio? Un’esperienza che l’ha “aiutata a crescere nel modo di cui avevo bisogno e a diventare una persona diversa rispetto a un anno e mezzo fa”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez trovano accordo sul divorzio

A 56 anni, J.Lo sembra finalmente aver trovato un nuovo equilibrio: ha accettato la solitudine (o la singletudine) come “spazio fertile”. Già nell’intervista rilasciata qualche mese fa a Interview aveva fatto intuire il cambio di prospettiva: “E se fossi semplicemente libera? Posso volare da sola. Il rapporto più importante è quello con noi stessi - aveva spiegato - ma spesso ce ne dimentichiamo, quando siamo immersi in una relazione”. Ora la conferma a Cbs News Sunday Morning: la separazione? “La cosa migliore che mi sia capitata”. E’ ora di volare.

Ben Affleck e Jennifer Lopez

Così lontani, così vicini. Nella cattiva sorte familiare e nelle buone vendite (si spera) al botteghino. Alla Cbs Jennifer Lopez ha parlato anche del suo ultimo progetto, “Kiss of the Spider Woman”, musical cinematografico che uscirà nelle sale il 10 ottobre (lei interpreta Ingrid Luna, diva immaginaria dal passato tormentato). Il film è prodotto dalla Artists Equity, società proprio di Ben Affleck (53 anni) e del socio-amico Matt Damon. “Ogni giorno sul set ero felice - ha raccontato J. Lo, che alternava le riprese agli incontri con il team degli avvocati divorzisti – ma poi tornavo a casa e la realtà era diversa. Mi chiedevo: come si fa a tenere tutto insieme?”. E su Affleck? Parole al miele: “Gli riconoscerò sempre di aver reso possibile questo progetto”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

C’era una volta a Hollywood. La favola dei Bennifer s’è chiusa (di nuovo) il 21 febbraio scorso: titoli di coda con firme autografe sull'accordo di divorzio già condiviso a gennaio in tribunale. Il primo capitolo della storia era invece iniziato nei primi anni 2000. Lei, Jennifer, cantava Let’s get Loud e Waiting for tonight. Lui, Ben, aveva già salvato l’umanità in Armageddon ed era passato sul set di Pearl Harbor.

La prima rottura (una coppia scoppiata sotto la pressione dei media) risale al 2003. J. Lo si era poi rifatta una vita con il collega Marc Anthony, mentre Affleck aveva trovato Jennifer Garner. Nel 2021, a sorpresa, la reunion. E il sequel. Matrimonio a Las Vegas nel luglio 2022 e cerimonia bis in Georgia. Due anni dopo, nel giorno dell’anniversario di nozze (agosto 2024), Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio: “Differenze inconciliabili”. La separazione è stata ufficializzata nel gennaio 2025, più di vent’anni dopo il primo incontro.

Ben Affleck e J. Lo

E Ben Affleck come sta? Intervistato a Gq, era il marzo scorso, l’altra metà dei Bennifer aveva abbozzato un sorriso pur ammettendo di sentirsi “a disagio” a parlare del divorzio: “Mi fa sentire vulnerabile”. Le ragioni della separazione? Così banali, così simili a quelli di una qualsiasi altra coppia, roba da annoiare anche i fan più incalliti. “Si tende a guardare alle rotture e a voler trovare cause profonde. Ma onestamente, la realtà è molto più banale e semplice di quanto la gente possa credere. Nessuno scandalo, nessuna fine da soap opera, nessun intrigo. Solo la storia di due persone che hanno affrontato una relazione come tutti”. Una lezione, quella invece l’ha colta Ben: "Ci sono un sacco di persone che hanno gestito la celebrità in modo più abile di quanto io abbia mai fatto e Jennifer è tra queste". Sipario, forse, ma magari è un trilogia.